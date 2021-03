Nello scorso fine settimana, alla presenza del coordinatore provinciale di FdI Catania, Alberto Cardillo, si è riunito il nuovo direttivo del circolo di Mascali, formato da: Maurizio Caruso, Sebastiano Andò, Mario Dallura, Tiziana Patanè, Giuseppe Lo Giudice ed Elio Caruso.

L’assemblea alla quale ha preso parte anche il dimissionario coordinatore Gianluca La Spina, il quale nei prossimi mesi sarà trattenuto lontano da Mascali per motivi di lavoro, ha indicato la strada per programmare un’azione di radicamento, ascolto e proposta, per consegnare a Mascali una forza politica popolare che vada oltre gli schieramenti locali del passato, e con l’unico interesse di migliorare le precarie condizioni della città.

“Nonostante il mio ruolo -ha dichiarato il coordinatore provinciale FdI Cardillo-, non posso ovviamente nascondere il mio personale affetto per Mascali e i tanti mascalesi che vorrebbero una città diversa e migliore. Qui ho dedicato una parte importante della mia vita. Ritengo che adesso il partito debba poter camminare a livello locale su solide gambe proprie, e la presenza di figure che nelle loro professioni hanno già mostrato grandi capacità, come Maurizio Caruso e Sebastiano Andò, e il grande attivismo di amici che già da tempo hanno sposato la battaglia di FdI, come Tiziana Patanè, Elio Caruso, Mario Dallura e Giuseppe Lo Giudice, consentiranno al partito di collocarsi come collettore e promotore di buona politica per tutti coloro che vorranno dare una mano ad una città e ad un territorio tanto ricchi di bellezze quanto di problemi.

A Gianluca La Spina -conclude Cardillo- il ringraziamento mio e del partito per quanto fatto in questi mesi”.

All’unanimità il nuovo direttivo ha sposato la proposta del coordinatore provinciale di indicare Maurizio Caruso quale nuovo coordinatore e Sebastiano Andò quale Co-coordinatore del circolo, mentre Tiziana Patanè si occuperà del tesseramento-organizzazione e Mario Dallura dell’area pensionati, essendo tra l’altro coordinatore del dipartimento provinciale pensionati di FdI. “Sono onorato della fiducia ricevuta -ha dichiarato Caruso- il mio impegno sarà rivolto alla crescita del nostro movimento, aggregando tanti amici che oggi sono sfiduciati per via di quello che la classe politica ha dimostrato. Sono certo -continua Caruso- che con Fratelli d’Italia sapremo proporre tante iniziative che nel tempo potranno permettere a Mascali di mettere a frutto le potenzialità oggi sopite.

Inizieremo presto le attività con il tesseramento 2021 e iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile”.

“Non mi ero mai occupato di politica attiva -ha dichiarato Sebastiano Andò- ma adesso, invogliato da un partito rappresentato a livello nazionale da una grande leader come la Meloni e a livello locale da una persona capace e per bene come Alberto Cardillo, ho sentito il bisogno di dare il mio supporto per contribuire a cambiare una città come Mascali che è in profonda depressione economica e sociale”.

Al nuovo direttivo mascalese sono arrivati gli auguri del coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, dei deputati Raffaele Stancanelli e Gaetano Galvagno, e dell’Assessore Regionale Manlio Messina.

