Massimo Roccoli con Promodriver anche nel 2022

Massimo Roccoli confermato al via del prossimo Campionato Italiano Velocità, nella rinnovata classe supersport 600 Next Generation, sempre in sella alla Yamaha R6 della Promodriver di Antonio Sala.

Il sei volte campione Italiano Massimo Roccoli è desideroso di dimostrare, nelle dodici gare previste nel CIV 2022, che con il passare degli anni non svanisce la voglia di divertirsi e di lottare per riconquistare il titolo di campione Italiano.

Confermati anche per la stagione 2022 i partner storici: Vircos per le tute e l’azienda Bergamasca Caberg Helmet, per il casco, con la versione replica MR55 in commercio. Il debutto stagionale del CIV22 è previsto il prossimo 02/03 aprile nel tracciato di Misano adriatico.

MASSIMO ROCCOLI: Sono molto contento nella rinnovata fiducia e per questo ci tengo a ringraziare Antonio Sala. Non vedo l’ora iniziare questa nuova stagione, in cui ci sarà un cambio epocale nella Supersport, per cui sarà una bella sfida e sono convinto che potremmo divertirci e far divertire. Voglio inoltre ringraziare tutti gli sponsor. Non vedo l’ora di poter tornare in moto

