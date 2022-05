Massimo Roccoli debutta nel mondiale MotoE

Massimo Roccoli sarà al via del Gran Premio d’italia MotoGP nella categoria MotoE con il team PONS. Massimo è al debutto assoluto nella categoria e per la prima volta in sella alla moto dell’azienda italiana Energica.

Il pilota riminese leader del Campionato Italiano Velocità Supersport, si districherà questo week-end tra le colline toscane nel tracciato del Mugello, circuito che ha visto Massimo debuttare nel mondiale Moto2 nel 2012. Una magnifica opportunità per l’esperto pilota italiano, chiamato a sostituire l’infortunato Torres a cui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione. Il Motomondiale 2022 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su DAZN, SkyGO e NOW. TV8 trasmetterà live sei Gran Premi, mentre tutti gli altri saranno disponibili in differita

Massimo Roccoli – Ph LUCA GORINI

Com. Stam./foto