MasterChef Torna la giuria degli chef stellati Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo Giorgio Locatelli nella 13ª stagione  del cooking show più ambito

Tra gli ospiti, due grandi ritorni: Joe Bastianich e Iginio Massari Su TV8, da domani, 7 marzo, ogni venerdì, alle ore 21.30

Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro, ma con un elemento in comune: la passione per la cucina. E con un sogno a guidarli: diventare il nuovo MasterChef italiano. Ecco gli ingredienti della 13ª stagione di MasterChef Italia, al via per la prima volta in chiaro, su TV8, da domani, 7 marzo, ogni venerdì, alle ore 21.30.

La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria composto dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porta fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia.

In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Come da tradizione, si parte con i Live Cooking, al centro dei primi due episodi. I Live Cooking rappresentano per gli aspiranti componenti della classe la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: un piatto ideato da loro, ultimato e impiattato in totale autonomia e in pochi minuti davanti al trio, che sia il manifesto della propria idea di cucina e soprattutto capace di conquistare i palati dei tre. In caso di unanimità a favore del piatto, il cuoco amatoriale passa già ufficialmente nella Masterclass; con due sì, invece, deve indossare un grembiule grigio col quale affrontare il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello nella quale solo i migliori conquistano il grembiule bianco con su scritto il proprio nome.

Anche in questa edizione i guest – tra chef stellati e ospiti nazionali e internazionali esperti di food – portano le loro esperienze e i loro insegnamenti al cospetto dei colleghi chef e dei cuochi amatoriali, prima di sottoporre questi ultimi alle prove più insidiose.

Un’edizione impreziosita dal ritorno di due ospiti che a MasterChef Italia sono di casa: Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo da tutti gli appassionati del cooking show ma non dai concorrenti, costantemente spaventatissimi dalla sua leggendaria prova di pasticceria; in questa occasione, con lui la figlia Debora.