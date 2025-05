Mattia Proietti Gagliardoni vinto la quinta edizione di Eroica Juniores Siena-Montalcino Coppa Andrea Meneghelli

A Montalcino il trionfo di Mattia Proietti Gagliardoni l’umbro del team Franco Ballerini vince la quinta edizione di Eroica Juniores Siena-Montalcino Coppa Andrea Meneghelli

Mattia Proietti Gagliardoni, umbro del team Franco Ballerini, ha vinto oggi a Montalcino la quinta edizione di Eroica Juniores Siena-Montalcino Coppa Andrea Meneghelli che ha visto al via 151 corridori, distribuiti in 29 squadre. Mattia Proietti Gagliardoni è scattano a circa 18 chilometri dalla conclusione insieme Matteo Rusconi, caduto però all’ingresso dell’ultimo sterrato. Mattia Proietti Gagliardoni ha avuto così via libera per il traguardo, raggiunto con più di 1 minuto di vantaggio su Giacomo Serangeli (Vangi Il Pirata).

La corsa si è accesa lungo il primo sterrato, a circa 50 chilometri dall’arrivo. In fuga è andato Victor Wedekind della nazionale di Germania; il corridore tedesco ha avuto un vantaggio massimo di 40 secondi prima di essere ripreso da due avversari; Tom Ions, australiano del team Veleka e Cisneros Diaz De Leon, messicano del Monex Pro Cycling Team). Il terzetto ha messo in fila tutto il gruppo conquistando una manciata di secondi sul gruppo, allungatissimo lungo il primo passaggio per Montalcino, a 35 chilometri dall’arrivo. Finita la discesa da Montalcino il gruppo è tornato compatto.

Lungo il penultimo sterrato in programma, a meno di 20 chilometri dalla conclusione, sono scattati Mattia Proietti Gagliardoni (Team Franco Ballerini) e Matteo Rusconi (Bustese). Poi la caduta di Matteo Rusconi che ha lasciato via libera a Mattia Proietti Gagliardoni: “Sapevo di dover aspettare le ultime due salite e così ho fatto – dichiara il vincitore – poi Rusconi ha preso una curva a velocità troppo elevata ed è caduto. Io invece ho mantenuto la velocità ideale e sono riuscito a tenere duro fino all’asfalto ed alla salita conclusiva”.

Il vincitore è al secondo successo stagionale; nel 2024 è giunto secondo al campionato italiano, vinto da Lorenzo Mark Finn.

“Organizzare Eroica Juniores Siena-Montalcino Coppa Andrea Meneghelli è piuttosto impegnativo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia che organizza la corsa – ma siamo ripagati dal bellissimo spettacolo di questi ragazzi. Oggi c’era davvero tanta gente lungo le strade, a Siena per la partenza e a Montalcino per l’arrivo. In questo lavoro siamo aiutati da tantissimi volontari ma quello che ci aiuta tantissimo è la passione di un territorio sempre più votato al turismo in bicicletta ed alla pratica sportiva del ciclismo”

Ordine d’arrivo: 1. Mattia Proietti Gagliardoni (Team Franco Ballerini) km107,7 in 2h49’02” media km/h 38,229; 2. Giacomo Serangeli (Vangi Il Pirata) a 1’02”; 3. Riccardo Colombo (Bustese) a 1’54”; 4. Ilya Slesarenko (Veleka Team) a 1’55”; 5. Filip Novak (Ciclistica Trevigliese) a 2’08”; 6. Fabio Segatta (US Montecorona); 7. Gabriele Scagliola (Ciclistica Rostese); 8. Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata) a 2’17”; 9. Rosario Federico Brafa (Energy Team) a 2’38”; 10. Matteo Tudurachi (Romania) a 2’40”



Albo d’oro

2025 Mattia Proietti Gagliardoni (Ita)

2024 Conor Murphy (Irl)

2023 Ilian Alexandre Barhoumi (Svi)

2022 Pavel Novak (Rep. Ceca)

2021 Martin Svrcek (Svk)

Com. Stam.