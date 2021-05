Al via da domani la campagna di vaccinazione rivolta ai maturandi. Gli studenti potranno presentarsi senza alcuna prenotazione sia negli hub (Catania, Acireale, Misterbianco, Sant’Agata Li Battiati, Caltagirone) che nei Pvt(Punti vaccinali territoriali – Adrano, Belpasso, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo, Scordia).

Non aderiscono all’iniziativa i Pvo(Punti vaccinali ospedalieri) e le aziende ospedaliere. Questo per non intralciare le attività delle strutture sanitarie. L’open per i maturandi durerà un mese e per loro ci sarà un percorso di accesso dedicato.

“La vaccinazione degli studenti maturandi – spiega il commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di Catania, Pino Liberti – verrà garantita, nonostante in questi giorni vi sia una ridotta disponibilità di dosi. Ricordo, comunque, che c’è un mese di tempo per sottoporsi alla somministrazione del siero. Questo ci consente di gestire agevolmente il flusso degli aventi diritto. Ai maturandi maggiorenni sarà somministrato un vaccino a vettore adenovirale. Per i minorenni è previsto un vaccino Rna”.

È un ulteriore passo avanti verso l’immunizzazione della popolazione – spiega il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Rapisarda – ci rivolgiamo ai maturandi rinnovando l’appello alla vaccinazione per ritornare in sicurezza alla vita quotidiana, agli incontri con gli amici e al rispetto di chi ci sta accanto. Allo stesso tempo voglio cogliere l’opportunità per sottolineare l’importanza della prevenzione. La vaccinazione è una porta della speranza che dobbiamo tutti quanti sorvegliare prevenendo i contagi e rispettando le regole”.

Com. Stam.