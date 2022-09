Maxi bandi per quasi 1400 posti. Diplomati e laureati, varie figure  professionali scadenza ravvicinata

Sono previste ben 1394 assunzioni per laureati e diplomati con i tre concorsi indetti dal Comune di Napoli. Che aspetti, invia la tua domanda di partecipazione, è una occasione imperdibile.

Le assunzioni prevedono inserimenti lavorativi con contratto a tempo determinato ed indeterminato in categoria C, D e come personale dirigente presso il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli.

I posti sono così suddivisi: 762 posti in categoria C, per diplomati, di cui 719 posti a tempo indeterminato e 43 posti a tempo determinato e 577 posti in categoria D, per laureati, di cui 378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. Prevista infine la copertura di 55 posti destinati a personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato.

Per le varie figure professionali richieste – dall’istruttore informatico all’assistente sociale, alla maestra, all’agente di polizia locale e altre – oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare alle selezioni pubbliche, occorre essere in possesso di requisiti specifici. Per saperne di più clicca qui.

La selezione prevede una prova scritta ed una orale (per i dirigenti due prove scritte). Puoi inviare la domanda fino all’8 settembre 2022.

