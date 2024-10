Maxi Bando Coesione Sud per 2200 assunzioni per laureatə Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di 2.200 posti di funzionario, personale non dirigenziale, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e gli Enti territoriali del Sud Italia, in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I posti saranno così suddivisi: 2129 da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, alle città metropolitane ed enti locali; 71 da destinare al Dipartimento per le Politiche di Coesione per il Sud, in particolare con il profilo di specialista giuridico legale finanziario; 10 con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici; 5 con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche; 19 con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è necessario avere conseguitola laurea indicata nel bando per il profilo specificato. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli ed inviare la domanda di ammissione tramite la procedura telematica guidata. Il termine per inviare la candidatura è il 7 novembre 2024

