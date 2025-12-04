Notizie

Maxi bando del Policlinico San Martino di Genova per 641 infermierə Scadenza ravvicinata

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Sistema Sanitario Regione Liguria,

ha pubblicato il bando del concorso pubblico a gestione unificata, per titoli ed esami,  per l’area metropolitana. E’ prevista la copertura a tempo indeterminato di 641 posti di infermierə. In particolare  saranno così distribuiti:

  • 170 posti presso l’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino.
  • 353 posti presso l’ASL 3.
  • 75 posti presso E.O. Ospedali Galliera.
  • 38 posti presso l’I.R.C.C.S. Istituto Giannina Gaslini.
  • 5 posti presso l’Ospedale Evangelico Internazionale.

Per presentare la candidatura occorrono, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici: diploma di laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Infermiere ed iscrizione all’Albo Professionale.

Al termine di una eventuale preselezione, i/le candidatə dovranno superare una prova d’esame scritta ed una orale. Il termine per presentare le domande è il 18 dicembre 2025. Clicca qui per tutti i dettagli

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

