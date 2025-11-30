Maxi bando dell’Inps e dell’Inail per 448 funzionari/e Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico per per titoli ed esami mirato all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari/e, ispettori/trici di vigilanza, nei ruoli del personale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (355 posti) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (93 posti),
che saranno distribuiti negli uffici regionali dell’intero territorio nazionale. Per presentare la propria candidatura occorrono, oltre ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici:
- laurea triennale o lauree magistrali/specialistiche in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche e sociali, e affini.
Ai fini della selezione sono previste una prova scritta ed una orale – nel corso di quest’ultima saranno anche accertate le competenze in ambito informatico, nonché la conoscenza della lingua inglese. Per inviare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino al 10 dicembre 2025.
Clicca qui per tutti i dettagli e per inviare la domanda di partecipazione dal sito InPa
