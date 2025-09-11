Maxi concorso del Ministero della Giustizia per 2970 assistenti e funzionari/e Scadenza Ravvicinata

E’ on line il bando di concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero Giustizia per la copertura – l’assunzione è prevista con contratto a tempo indeterminato – di 2970 posti per Assistenti e Funzionari. In particolare sono richiesti 370 Funzionari/e a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e 2600 Assistenti Cancellieri.

Per candidarsi, insieme ai requisiti generali previsti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso del diploma per il ruolo di assistente e della laurea o diploma universitario per i posti di funzionari.

Oltre alla valutazione dei titoli, la procedura selettiva include, ai fini dell’ammissione, una prova scritta. Il termine per inviare le candidature è il 20 settembre 2025. Clicca qui per consultare il bando ed inviare la domanda di partecipazione tramite il portale InPa.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani