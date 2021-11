Maxi concorso per 2022 funzionari Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando di concorso Coesione per il Sud per 2022 assunzioni, rivolte a laureati, con contratto a tempo determinato. La selezione è stata indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale sarà inserito in Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche – ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Ben 1.270 risorse saranno assunte con la qualifica di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in particolare:

116 in Abruzzo;

53 in Basilicata;

178 in Calabria;

297 in Campania;

31 in Molise;

197 in Puglia;

164 in Sardegna;

234 in Sicilia.

Saranno assunti anche 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE), con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, suddivisi in diverse regioni cioè:

74 in Abruzzo;

40 in Basilicata;

94 in Calabria;

189 in Campania;

21 in Molise;

149 in Puglia;

88 in Sardegna;

78 in Sicilia.

Per il profilo di Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) – con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati, definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni – sono previsti infine 19 inserimenti, così distribuiti:

7 in Abruzzo;

1 inBasilicata;

4 in Molise;

2 in Puglia;

4 in Sardegna;

1 in Sicilia.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica entro le ore 14.00 del 15 novembre 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

