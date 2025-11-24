Maxi controllo dei Carabinieri di Novi Ligure contri i furti e il degrado urbano

Serravalle Scrivia e Gavi Ligure – I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno concentrato un dispositivo impegnato in un servizio straordinario del territorio nei due comuni della giurisdizione, in supporto alle pattuglie del quotidiano circuito, per ampliare e rendere più efficaci i controlli finalizzati alla prevenzione dei furti e dei reati predatori nelle aree più soggette al fenomeno.

Con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo giunti da Torino, i Carabinieri delle locali Stazioni hanno messo in atto un’azione di contrasto con squadre formate da 20 operatori, che hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie e pattugliamenti in tutte le frazioni del territorio, da Stazzano a Vignole e Borghetto Borbera, fino a Francavilla, Bosio e Parodi.

Parallelamente agli incontri sulla prevenzione tenuti dai Carabinieri nel corso degli ultimi mesi, il dispositivo ha puntato a garantire concretamente la sicurezza di esercizi commerciali e abitazioni private, richiamando l’attenzione dei cittadini sull’importanza della segnalazione al 112 di ogni situazione che possa destare sospetto o preoccupazione.

I controlli sono stati estesi al locale villaggio commerciale in vista del grande afflusso di visitatori per le vendite straordinarie del periodo che porta alle imminenti festività natalizie.

Centocinquanta le persone identificate e sessanta i veicoli ispezionati dai Carabinieri nel corso del servizio che si integra nel costante impegno di contrasto della microcriminalità e di prevenzione generale della Compagnia di Novi Ligure, che quotidianamente impiega uomini e mezzi per il mantenimento e la garanzia della sicurezza pubblica sul territorio novese.