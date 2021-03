Presso le sedi del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone, Mineo e Mirabella Imbaccari, dal 22 marzo al 22 aprile 2021 si possono presentare le domande per partecipare al concorso ATA – III^ fascia Il dirigente calatino MCL, Giuseppe Pedilarco, responsabile del settore “Scuola”, informa che presso le due sedi del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone, ma anche presso quelle Mineo e Mirabella Imbaccari, dal 22 marzo al 22 aprile 2021 sarà possibile presentare le domande per partecipare al Concorso ATA – III^ Fascia.

Chi fosse interessato può chiamare al numero di telefono 0933 – 5.84.20, per fissare un appuntamento o semplicemente chiedere informazioni recandosi presso le seguenti sedi calatine: Circolo “Don Luigi Sturzo” (via Roma, 215 – Caltagirone) – Circolo “Caltagirone Sud” (viale Mario Milazzo, 71 – Caltagirone) – Circolo “Don Rosario Pepe” (via Luigi Capuana, 35 – Mineo) – Circolo “Padre Filippo Iurato” (via Gagliano, 40 – Mirabella Imbaccari).

Presso le sedi MCL è attiva la procedura per ottenere le credenziali SPID, necessarie per accedere al portale Istanze Online.

Il responsabile del settore Scuola di MCL Calatino, Giuseppe Pedilarco, fa sapere che “ogni nostra sede calatina MCL è aperta a tutti e non soltanto agli iscritti. Forniremo le giuste informazioni, utili per una corretta compilazione delle istanze utili per partecipare al Concorso ATA – III^ Fascia”.Il vice presidente del MCL Catania, Paolo Ragusa, che presiede anche il Circolo “Don Rosario Pepe” di Mineo evidenzia come “il Movimento Cristiano Lavoratori sia sempre impegnato sui temi del lavoro, svolgendo una importante funzione di servizio alle persone e in questo caso verso coloro che ruotano nel mondo della scuola o si apprestano a farlo”.

