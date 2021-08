Tutti gli appuntamenti con “l’immunizzazione itinerante” nei prossimi giorni – Continuano i vaccini a chilometro zero, organizzati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid a Palermo.

Ieri sera, al termine di una giornata di vaccinazioni a Bompietro, nel #VacciniTour in giro per il Palermitano, una squadra di medici della Fiera del Mediterraneo è andata in trasferta all’Orto botanico, per immunizzare quanti mancano ancora all’appello e hanno voluto beneficiare di una location altamente suggestiva, tra i giochi di luce di “Anima Mundi”.

Oggi, altre due sedute di vaccinazioni in esterna. In mattinata, somministrazioni a Isola delle Femmine, dalle 10 alle 14, alla biblioteca comunale. In serata, invece, i medici e gli infermieri guidati dal commissario all’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, saranno a vaccinare al ristorante “Madre Terra Pizza & Grill” (Strada statale 113, n. 10, Carini) dalle 20 alle 24. L’appuntamento, come sempre, è aperto a tutti, sia a chi deve ancora fare la prima dose, sia a chi attende la seconda (purché sia rispettata la corretta tempistica tra prima e seconda inoculazione). Potranno vaccinarsi i lavoratori del locale, ma anche i clienti o chiunque abiti o si trovi in zona e voglia approfittare dell’iniziativa in partnership con Confcommercio, #NoVacciniNo[Ri]parti. Basta portare con se (questo vale per ogni appuntamento della campagna itinerante) la propria tessera sanitaria e un documento in corso di validità.

I clienti del ristorante, in particolare, troveranno un qr code sul tavolo con scritto “vaccino”. Inquadrandolo come per scattare una foto si verrà indirizzati alla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo. Ci si prenota in pochi clic e si attende la mail dei medici, che avvertirà che è arrivato il proprio turno. A quel punto, l’utente potrà avvicinarsi alla postazione vaccinale, a due passi dal suo tavolo.

Nei prossimi giorni, infine, i camici bianchi dell’ufficio del commissario Covid di Palermo torneranno al quartiere Arenella (martedì 24 agosto, dalle 9 alle 18) e al ristorante pizzeria “La Braciera in Villa”, a Villa Lampedusa (mercoledì 25 agosto dalle 20 alle 24). Anche in tal caso si tratta di appuntamenti aperti sia a chi aveva già fatto qui la prima dose, sia a chi deve ancora ricevere una o entrambe le inoculazioni.

Sforzi che rientrano tutti nel potenziamento della campagna vaccinale di prossimità: tra vaccini domiciliari, al museo Salinas (VaccinArte), nei quartieri (VaccinInQuartiere), nei locali della movida (AperiVax, NoVacciniNo[Ri]parti), in provincia (VacciniTour) sono circa diecimila le somministrazioni effettuate dagli inizi di luglio a oggi. Superano le 11mila se si conteggiano anche le vaccinazioni dei senzatetto e di chi vive in periferia in condizioni di disagio sociale, nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi”, la prima iniziativa itinerante dell’ufficio del commissario Covid di Palermo e probabilmente tra le prime in Italia a dedicare attenzione a questo spaccato fragile della popolazione.

Com. Stam.