Medici ed infermierə, selezioni in Veneto Scadenza Ravvicinata

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 75 posti di dirigente medico e di infermiere indetti dall’Azienda Zero – Regione Veneto.

In particolare sono disponibili 12 posti di dirigente medico per gastroenterologia (da qui si può prendere visone del bando); 11 per dermatologia e venereologia (clicca qui per tutti i dettagli) e 34 per ginecologia e ostetricia (clicca qui per consultare il bando). Sono inoltre richiestə 18 infermierə per l’erogazione di prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari (il bando si può consultare da qui).

Per i dirigenti medici ai fini della presentazione delle candidature è necessario avere conseguito la laurea con relativa specializzazione ed essere iscrittə all’ordine dei medici; per gli/le infermierə, oltre al diploma di laurea abilitante all’esercizio della professione, è necessaria l’iscrizione all’albo italiano.

Ai fini della selezione sono previste una prova scritta, una prova pratica ed una orale. Per candidarsi c’è tempo fino al 27 ottobre 2025.

Com. Stam. + foto Informa Giovani