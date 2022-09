MediEdil, la Fiera dell’edilizia civile ed industriale a Palermo al Centro fieristico PalaGiotto

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Palermo MediEdil Organizzata da Mediexpo, dal 16 al 18 settembre 2022 presso il Centro fieristico PalaGiotto (piazza Chinnici) sarà crocevia di professionisti del settore delle costruzioni civili ed industriali provenienti da tutta Italia.

Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader del settore, con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, nonché professionisti del settore: ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili. Sarà un’occasione importante di confronto e di incontro tra le componenti per rilanciare questo settore, fondamentale per l’economia del territorio. Sarà una fiera specialistica dedicata infatti ai professionisti del settore che si confronteranno tra loro in uno degli appuntamenti più importanti per l’architettura e l’edilizia per rispondere all’evoluzione in atto nel mondo delle costruzioni e allinearsi alle tendenze internazionali.Grandi spazi espositivi offriranno una visione multi-specializzata su materiali e sistemi innovativi. Tante le aziende locali e nazionali che faranno conoscere il loro marchio e il loro modo di lavorare offrendo la loro professionalità ed esperienza. Figure esperte del mondo dell’edilizia metteranno a disposizione informazioni, consulenze, depliant, preventivi.Obiettivo di Mediedilizia è presentare al meglio le strutture e le realtà imprenditoriali ad un target altamente specializzato e ad un pubblico esperto e curioso che vuole conoscere le novità e le proposte del settore. Ma l’intento è anche quello di mettere a confronto le realtà imprenditoriali sulle nuove tecnologie e i nuovi strumenti. Ci si potrà aggiornare sui nuovi metodi di lavorazione, sui manufatti in cemento e in legno, sulle abitazioni a basso consumo energetico e su tutto quello che di nuovo bisogna sapere nel mondo dell’edilizia. E su questi temi si confronteranno anche istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali, imprese e studenti universitari, di scuole superiori ed istituti professionali.

Una particolare attenzione sarà rivolta all’Innovazione, alla Sicurezza, all’Ecosostenibilità, alla Bioedilizia, alla Digitalizzazione, alla Formazione e alla riqualificazione Energetica e Sismica.

Un’imperdibile occasione di business per le aziende, un evento unico per incontrare nuovi clienti, fidelizzare quelli già esistenti e per riallacciare rapporti tra gli operatori di tutta la filiera del settore dell’Edilizia che sta vivendo un momento di grande ripresa.

Una grande attenzione inoltre sarà rivolta anche ai convegni, seminari, workshop, incontri, dimostrazioni live e approfondimenti che faranno da cornice all’evento che si preannuncia già essere un grande Successo.

Per info e costi spazi espositivi tel 09231963834 – 331.5895050 Massimiliano Mazzara

Com. Stam./foto