Mediolanum Padel Cup: ecco le ‘Leyendas’ ex top 20 mondiali Tamame e Calneggia

Palermo – Le magie prima della magia sul campo. Letteralmente. German Tamame e Cristian Calneggia, argentini con passaporto italiano – ci tengono e lo mostrano orgogliosi durante il pasto da atleti, riso e pollo – e numero 3 del seeding nella tappa della Mediolanum Padel Cup di Palermo – hanno fatto il tragitto dell’aeroporto con un driver particolare a guidare l’auto e accompagnarli al club, un prestigiatore: «Incredibile, ha fatto dei giochi che ancora non ci credo, mi ha messo una pallina rossa nella mano, mi ha fatto stringere il pugno ed era una, poi mi ha detto di riaprirla ed erano diventate due…», racconta incredulo German. Ecco, nascondere la pallina, questa volta agli avversari, sarà l’obiettivo del torneo.

IN CAMPO PER VINCERE I due insegnano padel in Italia e, pur diversi di carattere, sono fratelli di racchetta. German, più timido e riflessivo dice di essere arrivato a Palermo «per giocare, noi insegniamo padel tutto il giorno e i tornei sono la gioia di scendere in campo, divertirsi, poi certo se vinciamo e andiamo a premio male non fa, ma la prima cosa è il divertimento». Giriamo la riflessione di German a Cristian Calneggia: «No, no, io no… Io quando scendo in campo penso ad una cosa sola, solo quella, sempre: ti devo dire qual è?». Chiaro: vincere. Cristian è nato a Cordoba, come Paulo Dybala, un grande ex qui a Palermo, nel ‘barrio’ argentino che in rosanero ha fatto la storia recente del pallone: da ‘El Flaco’ Pastore a El ‘Mudo’ Vazquez, fino A Silvestre e Munoz. «Dybala è il mio giocatore preferito, lo conosco – dice Calneggia – è della stessa mia città e abitavamo non troppo lontani in Argentina».

VIVERE LA MEDIOLANUM PADEL CUP Cristian e German sono stati nella top 20 mondiale. Calneggia è stato numero uno in Italia e ha già esordito nella Mediolanum Padel Cup: «Ho giocato la tappa di Venezia, bellissima. Sono arrivato in semifinale, è tutto ben organizzato per noi giocatori. Per dire: qui ci è venuto a prendere un mago all’aeroporto!». Scherza, sorride, si agita perché la testa è già al primo match: «Siamo teste di serie numero 3 quindi non siamo favoriti», dice, German Tamame lo guarda e scuote la testa ridendo, sa che dietro al pronostico del compagno c’è la voglia di lasciare il segno e vincere. «Abbiamo fatto almeno 15 tornei insieme in carriera, ora giochiamo qui a Palermo, poi faremo anche gli altri eventi in programma in tutta Italia, vero German?», dice Calneggia.

INSEGNARE AI GIOVANI Appena entrati al Country Time Club di Mondello, per poco non si girano anche i divani: «Quelli sono Tamame e Calneggia oh!», dice un giovane con un pennarello in mano e la borsa da padel pronta ad ospitare il doppio autografo. Insegnare ai giovani è la mission di questi due ragazzini ‘prigionieri’ nel corpo di due 40enni, generosi nel trasferire ai ragazzi i loro segreti: «Il senso di responsabilità, la voglia di lavorare, la famiglia. Sono questi i primi tre principi, ce li ha insegnati un amico speciale mio e di German», dice Calneggia, che prosegue: «Un amico speciale che si chiama Fernando Belasteguin…». Il più grande di tutti. Il Roger Federer del padel che ha vissuto la sua ‘Last Dance’ in Argentina, nel P1 Premier Padel di Mar del Plata, l’ultima davanti al suo pubblico con cori ovazione e ‘Bela’ in lacrime nell’anno del ritiro definitivo che avverrà a fine stagione. A proposito, German e Cristian c’è qualcosa che volete dire a Bela? «Sì, di non smettere, di ripensarci, perché il suo padel è magia e sogno per tutti quelli che amano questo sport».

