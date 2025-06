Mediolanum Padel Cup, il Fip Silver si tinge di azzurro: Avanti Stellato-Sussarello, vola Dominguez

Nella sessione mattutina al Country Time Club di Mondello brillano le vicecampionesse d’Europa e bronzo ai Mondiali del 2024: negli ottavi di finale vittoria in due set contro Mayoral/Gamez, Dominguez con il compagno Melendez travolge Mazzeo/Martinez

Successo anche per Giulia Dal Pozzo con Anna Ortiz: ai quarti si avvicina il “derby” con la numero uno italiana, Giorgia Marchetti, a meno di un mese dalla vittoria di quest’ultima nel confronto diretto a Perugia.

Nel pomeriggio tornano in campo Cassetta e il “Coello siciliano” Abbate. In serata atteso il “sold out” per le sfide clou dei top player: Alex Ruiz e Maxi Sanchez affronteranno Mangiante/Corbo, per Javi Ruiz e Gonzalo Rubio ci sarà la coppia di casa Terzo/Antonio

Non solo Palermo, vista la crescita esponenziale del padel in tutta la Sicilia. Secondo i dati diffusi dalla FIP, l’isola è oggi prima regione d’Italia per numero di scuole di padel attive (85), e negli ultimi tre anni i campi sono cresciuti del 42%

Palermo, 27 giugno 2025 – Brillano le “sorelle d’Italia” nella mattinata di Mondello, dove hanno preso il via gli ottavi di finale della Mediolanum Padel Cup Palermo. Nella sessione mattutina le più attese erano Emily Stellato e Giulia Sussarello, quest’ultima già di buon mattino al Country Time Club con il figlioletto Andrea, da un anno ormai una presenza costante nei tornei giocati dalla mamma. Una piccola parentesi “extracampo” prima del debutto di Sussarello e della compagna – vicecampionesse europee in carica e bronzo ai Mondiali 2024 – contro le spagnole Maria Mayoral e Sandra Gamez. Netto il risultato finale a favore delle azzurre (6-2 6-0), che nel quarto di finale in programma sabato troveranno le spagnole Alicia Alegre e Claudia Esteban.

Non ha deluso le attese nemmeno Giulia Dal Pozzo, giovane talento in ascesa sulla scena internazionale. L’italo-sammarinese – che due settimane fa ha affiancato Sara Errani al Major Premier Padel di Roma – ha iniziato il suo cammino con Anna Ortiz e Fiona Ligi, vincendo per 6-4 6-3. L’attesa è ora tutta per il match tra Giorgia Marchetti e Barbara Las Heras – numero uno del seeding – contro le spagnole Clara Miret e Ainhoa Navarro. In caso di vittoria, sarebbe il secondo “derby” in meno di un mese tra Dal Pozzo e Marchetti (prima nel ranking italiano FITP e al numero 42 in quello mondiale), dopo la vittoria di quest’ultima nei quarti di finale del FIP Silver Perugia di fine maggio. Un’occasione di rivincita tra una delle campionesse più vincenti del padel italiano e la più grande promessa per i prossimi anni. “E’ un grande esempio per me, però spero di incontrarla ancora e prendermi la rivincita”, dice Dal Pozzo.

Il blocco azzurro avanza a Palermo anche con Facundo Dominguez, pure lui argento con la Nazionale maschile agli Europei dello scorso anno, che nella prima partita della mattinata ha travolto insieme ad Alvaro Melendez l’argentino Mazzeo e lo spagnolo Martinez (6-4 6-0). Si ferma invece agli ottavi l’ottimo torneo di Francesco Spurio e Pietro Giovannini, arrivati dalle qualificazioni e oggi ko contro Adrian Marques e il giovanissimo Marc Sintes, 19enne spagnolo, quest’anno arrivato alle semifinali del Cancun P2 – uno dei tornei più importanti al mondo – oltre ad aver conquistato cinque titoli nel CUPRA FIP Tour. Si fermano anche Daniele Cattaneo e Federico Galli, superati dagli spagnoli Sanchez/Morales.

Nel pomeriggio, oltre a Giorgia Marchetti, tornerà in campo anche l’altro azzurro, Marco Cassetta, insieme al “Coello siciliano” Flavio Abbate. Dopo il buon esordio di ieri ad attenderli ci saranno Daniel Beneyto e Ruben Cuevas. Non prima delle 20, infine, i match più attesi per i quali si preannuncia il pienone di pubblico: Gonzalo Rubio e Javi Ruiz, teste di serie numero due, affronteranno la coppia di casa Antonio Terzo/Antonio Campo, mentre i top player Alex Ruiz e Maxi Sanchez – dopo il successo agevole nel primo turno di ieri – troveranno i giovani Andrea Mangiante e Ignacio Corbo. Tutti gli aggiornamenti sui risultati sono disponibili al seguente link: https://www.padelfip.com/events/fip-silver-mediolanum-cup-palermo-2025/?tab=Results

PADEL E SICILIA, UN GRANDE AMORE La Sicilia si conferma intanto regione che fa da traino al padel italiano, con numeri record che raccontano una crescita esponenziale. Secondo i dati diffusi dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) in occasione del torneo, l’isola è oggi prima regione d’Italia per numero di scuole di padel attive (85), davanti a Lazio (78) e Lombardia (73). Sul fronte delle strutture, la Sicilia è terza per numero di campi (872) e club (337), superata solo da Lazio e Lombardia. Rispetto a tre anni fa l’incremento è del +42% per i campi e del +41% per le strutture, con una presenza diffusa in 127 comuni, pari al 32% del totale dei comuni siciliani.

IL PROGRAMMA DI SEMIFINALI E FINALI Mentre proseguono gli ottavi, è già pronta la programmazione delle semifinali e delle finali di domenica 29 giugno. Ad aprire i giochi saranno le due semifinali femminili, entrambe al via alle 9.30, seguite da quelle maschili. Alle 17.30 sarà la volta della finale femminile mentre quella maschile inizierà non prima delle 19.

IL CUPRA FIP TOUR DI BANCA MEDIOLANUM Dalla tournée gioiello italiana alla dimensione internazionale. Il successo della prima edizione ha portato la Mediolanum Padel Cup all’internodel circuito professionistico del CUPRA FIP Tour, che conta attualmente oltre 160 eventi già confermati in 44 Paesi per un totale di 290 tornei tra maschile e femminile. Un tour che lo scorso anno ha visto scendere in campo circa 3.600 giocatori provenienti da 78 Paesi, in campo per ricchi montepremi – 20.000 euro quello del FIP Silver palermitano – e per punti preziosi nel ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel.

Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, realizzato con il supporto di American Express, è iniziato ad aprile, con la prima tappa a Roma, al Villa Pamphili Padel Club. Palermo è il secondo appuntamento, poi la tournée proseguirà la prossima settimana a Treviso.

IN ARRIVO LE LEGGENDE DEL CALCIO Non solo padel professionistico: il Country Time Club di Mondello si prepara a un weekend che entusiasmerà anche i tifosi di calcio. Domenica, all’ora di pranzo, scenderanno in campo quattro campioni con la racchetta in mano: Dida, Nicola Legrottaglie e gli ex rosanero Marco Amelia e Cristian Zaccardo, entrambi campioni del mondo nel 2006. Saranno protagonisti della “Vip ProAm Exhibition”, un’esibizione che promette colpi spettacolo e tanto divertimento insieme agli ospiti di Banca Mediolanum. Al termine, come da tradizione, spazio a selfie, autografi e chiacchiere con il pubblico.

INCLUSIVE PADEL Nel weekend torna anche l’appuntamento con l’inclusive padel, grazie all’associazione Bionic People fondata da Alessandro Ossola, atleta paralimpico e primatista italiano nei 60, 100 e 200 metri. Un progetto che trasforma il padel in uno strumento di inclusione, capace di superare ogni barriera. Alessandro e il suo team regaleranno un momento di sport ad alto valore sociale: una partita, dove atleti e ospiti di Banca Mediolanum potranno condividere il campo e dimostrare che la voglia di giocare non conosce limiti.

LA CLINIC CON IL TOP COACH Domenica sarà anche la volta di un ospite d’eccezione: Saverio Palmieri, ex giocatore azzurro e oggi assistant coach delle Nazionali maschile e femminile, guidate da Marcela Ferrari ai podi europei e mondiali dello scorso anno. Palmieri terrà un clinic esclusivo dedicato agli ospiti Mediolanum, per svelare i segreti del padel di alto livello e portare sul campo la sua esperienza da maestro indiscusso.

UN MODELLO INNOVATIVO L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM La Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – che si svolgeranno in sei città italiane sotto l’egida della FIP e della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel. Le tappe:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING La nuova edizione della Mediolanum Padel Cup si arricchisce di una novità dedicata a tutti i fan del padel che non potranno essere a Palermo per assistere alle partite: i match di sabato e domenica sul “Central Court” saranno trasmessi “live” sul canale YouTube della International Padel Federation.

GLI AMATORI Dal lunedì al sabato, ogni tappa della Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.

