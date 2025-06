Mediolanum Padel Cup, ultimo spettacolo: al mattino le semifinali, nel pomeriggio le finali e lo show delle stelle del calcio

FIP Silver firmato Banca Mediolanum a tutta adrenalina al Country Time Club di Mondello: alle 9.30 di domenica la sfida tra Sorelle d’Italia: la baby Dal Pozzo (e Anna Ortiz) contro le azzurre Sussarello-Stellato per conquistare la finale. Nell’altra semifinale derby spagnolo Saiz-Lobo vs Dominguez-Martinez.

Nel maschile c’è Facundo Dominguez, argento agli Europei 2024 con la Nazionale italiana, in campo contro i top 50 e numero due del draw, Gonzalo Rubio e Javi Ruiz. Gli ‘alieni’ Alex Ruiz-Maxi Sanchez, dopo aver vinto la battaglia contro gli italiani Abbate-Cassetta, si giocano la finale con Sintes-Marques.

Alle 13 arrivano le stelle del calcio: I tre campioni del mondo di Dida Zaccardo e Amelia con Legrottaglie scenderanno in campo alle 15 per uno “special match” di padel. E non finisce qui, tra l’inclusive padel al Clinic con il top coach Saverio Palmieri.

Palermo, 28 giugno 2025 – L’epilogo del FIP Silver Mediolanum Padel Cup è un kolossal del padel internazionale. O meglio, un doppio kolossal. Perché nella mattinata di domenica andranno in scena al Country Time Club di Mondello quattro straordinarie semifinali, (le femminili dalle 9.30 e a seguire le maschili), mentre le finali sono fissate al pomeriggio con due appuntamenti da non perdere, alle 17.30 per le ragazze e alle 19 per quella degli uomini, Nel mezzo, tra semifinali e finali, lo show delle stelle del pallone Zaccardo, Amelia, Dida e Legrottaglie.

UOMINI Se da una parte c’è la gioia per un vice campione europeo e quarto ai mondiali di Doha 2024, l’azzurro italo-argentino Facundo Dominguez – approda in semifinale dopo la battaglia contro “Los Niños Maravillosos’ (i classe 2008 e 2007 Castano e Cabeza) – è fin troppo facile incorniciare un titolo per il per il tabellone maschile: “E.T l’extraterrestre”. Anche se qui si tratta della ‘pareja extraterrestre’ formata da due fenomeni del padel mondiale come lo spagnolo Alex Ruiz ex numero 7 al mondo e oggi 22 del ranking e l’ex numero uno (oggi 28) Maxi Sanchez, campione mondiale nel 2021 con l’Argentina, che nei quarti hanno vinto contro la coppia italiana formata da Marco Cassetta e il ‘figlio dell’Isola’, il siracusano Flavio Abbate (6-7 6-4 6-2) A giocarsela in semifinale contro i due alieni della pala, un’altra “pareja spagnola”, formata dal 19enne Marc Sintes (già cinque titoli nel Cupra FIP Tour) in coppia con Adrian Marques. Nella parte bassa del tabellone, ad affrontare Facundo Dominguez e Alvaro Melendez ci saranno invece i top 50 del ranking Gonzalo Rubio e Javi Garcia (2).

DONNE Imbarazzo della scelta per il titolo che inquadri perfettamente la sfida tra tre giocatrici-simbolo del padel italiano, un match tra chi il padel azzurro lo ha reso speciale nel mondo e chi invece vuole rappresentarne il futuro e la continuità. Da una parte Giulia Dal Pozzo, supertalento 20enne e prima gemma della NextGen italiana al femminile, in coppia con la spagnola Anna Ortiz, dall’altra le ‘pluridecorate’ – vicecampionesse d’Europa in carica con l’Italia del padel e bronzo ai Mondiali – Emily Stellato e Giulia Sussarello. E allora, nel caso dovesse vincere la coppia azzurra, ‘The Italian Job’ sarebbe perfetto. Dovesse agguantare la finale la Dal Pozzo ecco che ‘ne resterà una soltanto’, frase-mantra del film ‘Highlander’ sarebbe centratatissima, con una sola italiana in finale, contro la vincente del derby spagnolo Saiz-Lobo vs. Dominguez-Martinez.

LE STAR DEL CALCIO IN CAMPO Le finali del pomeriggio saranno il momento clou della settimana, ma il Country Time Club di Mondello vivrà un altro momento speciale a ora di pranzo, quando scenderanno in campo le stelle del calcio: Nicola Legrottaglie, gli ex rosanero Marco Amelia e Cristian Zaccardo, entrambi campioni del mondo nel 2006, e Dida, campione mondiale nel 2002. I quattro calciatori – oggi ottimi giocatori di padel – saranno protagonisti della “Vip ProAm Exhibition”, un’esibizione che promette colpi spettacolo e tanto divertimento insieme agli ospiti di Banca Mediolanum, prima del confronto diretto “a tema Serie A”. Al termine, come da tradizione, spazio a selfie, autografi e chiacchiere con il pubblico.

IL CUPRA FIP TOUR DI BANCA MEDIOLANUM Dal debutto italiano alla ribalta internazionale: è questa il percorso vincente della Mediolanum Padel Cup, che dopo il successo della prima edizione è entrata nel prestigioso circuito professionistico CUPRA FIP Tour gestito dalla Federazione Internazionale Padel. Un tour planetario che quest’anno mette in calendario oltre 160 eventi in 44 Paesi, per un totale di 290 tornei maschili e femminili. I numeri sono da record: nella scorsa stagione hanno partecipato circa 3.600 giocatori provenienti da ben 78 nazioni, tutti in gara per montepremi importanti – come i 20.000 euro in palio al FIP Silver di Palermo – e punti pesanti nel ranking mondiale

La Mediolanum Padel Cup, sviluppata in partnership con American Express, ha inaugurato la stagione ad aprile con la tappa di Roma al Villa Pamphili Padel Club. Palermo è la seconda fermata di questa tournée d’eccezione, che proseguirà la prossima settimana a Treviso, portando il padel di altissimo livello in tutta Italia.

INCLUSIVE PADEL Domenica è anche il giorno dell’inclusive padel, promosso dall’associazione Bionic People fondata dal campione paralimpico Alessandro Ossola, primatista italiano nei 60, 100 e 200 metri. Un’iniziativa che fa del padel un ponte per l’inclusione sociale, abbattendo ogni barriera. Alessandro e il suo team offriranno un’esperienza di sport e condivisione: una partita speciale in cui atleti e ospiti di Banca Mediolanum scenderanno in campo insieme per dimostrare che la passione non ha barriere.

CLINIC CON IL COACH Nell’ultima giornata del torneo arriverà al Country Time Club anche Saverio Palmieri, ex azzurro e oggi vice-allenatore delle Nazionali guidate da Marcela Ferrari, protagoniste ai vertici mondiali ed europei. Palmieri terrà un clinic riservato agli ospiti Mediolanum, per trasmettere consigli tecnici, segreti di gioco e tutta l’esperienza di uno dei coach più apprezzati.

UN MODELLO INNOVATIVO L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM La Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – che si svolgeranno in sei città italiane sotto l’egida della FIP e della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel. Le tappe:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING La nuova edizione della Mediolanum Padel Cup si arricchisce di una novità dedicata a tutti i fan del padel che non potranno essere a Palermo per assistere alle partite: i match di sabato e domenica sul “Central Court” saranno trasmessi “live” sul canale YouTube della International Padel Federation.

GLI AMATORI Dal lunedì al sabato, ogni tappa della Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.

Si ringraziano

AMERICAN EXPRESS, Main Partner.

JOMA, CUPRA, BIRRA FLEA, VENTURA Official Partner.

HiPRO (Danone), NAMEDSPORT Supplier Sponsor.