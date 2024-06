Mediolanum Padel Cup, una domenica da leoni: le finali e i grandi ex del Palermo tra le football legend

Al Country Time Club semifinali al mattino e tra le coppie in campo Tamame/Calneggia, Munoz/Rosell per il maschile e Terranova/Cavicchi nel femminile. Dalle 14 appuntamento con i grandi campioni del pallone: gli ex rosanero Barone e Amelia con Candela e Fiore in campo per una sfida speciale, ma spazio anche all’inclusività con Alessandro Ossola

Palermo – Un crescendo di tifo e pubblico per i quarti di finale della Mediolanum Padel Cup di Palermo, in corso al Country Time Club di Mondello. Un sabato in cui sono scesi in campo tutti i big del torneo: a vincere nel tabellone maschile sono stati, tra gli altri, Tamame/Calneggia, e Munoz/Rosell, mentre nel tabellone femminile avanzano Terranova/Cavicchi. Domenica, a partire dalle 9.00, i giocatori torneranno in campo per le semifinali, mentre dalle 15.30 sarà l’ora delle finali.

EVENTI SPECIALI Oltre al torneo per agonisti, la giornata di domenica riserverà un programma speciale di eventi, a partire dalla Vip ProAm Exhibition che dalle 14.00 in poi vedrà protagoniste quattro “football legends”: sarà l’occasione per il ‘selfie time’ e cioè chiedere foto e autografi ai campioni del mondo 2006, Simone Barone e Marco Amelia, che hanno fatto la storia con la maglia rosanero, e con loro anche Vincent Candela e Stefano Fiore. I quattro si affronteranno in una sfida a colpi di “pala”, anche questa aperta gratuitamente al pubblico come tutte le partite del torneo targato FITP. Ci sarà spazio anche per l’inclusività: alle 13.00, infatti, sarà l’ora di Alessandro Ossola, primatista italiano dei 60, 100 e 200 metri nelle gare di velocità e finalista alle Paralimpiadi di Tokyo, che in collaborazione con la sua associazione Bionic People si esibiranno insieme agli ospiti di Banca Mediolanum in un match di padel inclusivo.

IL CAMPIONE La giornata di sabato ha visto anche l’entrata in scena di Simone Cremona, numero 1 del seeding insieme al portoghese Matias Del Moral, ma soprattutto uno dei migliori padelisti azzurri: otto volte campione italiano nel maschile e quattro nel misto, oro, argento e bronzo in maglia azzurra in tre edizioni degli Europei, Simone è numero 7 del ranking FITP e 120 del ranking mondiale FIP. “Ho giocato a Catania e ad Agrigento, ma a Palermo è la prima volta e una gran prima volta, per la bellezza del luogo, del circolo e del Prize Money altissimo. Ovviamente l’obiettivo è vincere”, ha dichiarato appena arrivato e dopo un caloroso saluto con Tamame/Calneggia, altra coppia favorita per la vittoria finale. Dopo Palermo, un altro appuntamento importantissimo attende Cremona dal 22 luglio in poi, con gli Europei di padel in programma a Cagliari. “Nel 2019 siamo stati bravissimi a conquistare il titolo sfruttando l’assenza della Spagna. Quest’anno puntiamo ad arrivare in finale con loro e poi a giocarcela”. A fine ottobre, invece, sono in arrivo i Mondiali a Doha “e qui l’obiettivo è senz’altro entrare tra le prime cinque-sei squadre”.

LA COPPIA A catalizzare l’attenzione del pubblico della Mediolanum Padel Cup sono stati anche Cristian Calneggia (ex top 20 mondiale e lo scorso anno numero uno in Italia), e Lara Meccico (numero 9 del ranking FITP e a Palermo n°1 del tabellone con Chiara Giaquinta), colleghi sul campo di padel e compagni nella vita. Padel e amore, insomma: “Giochiamo praticamente ogni settimana in un posto diverso, andando sempre insieme”, ha raccontato Lara. “Il suo colpo migliore? Gli ruberei l’uscita di parete di rovescio. Ma anche a lui potrebbe far comodo la mia vìbora sul lungolinea”.

