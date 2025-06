Mediolanum Padel Cup, venerdì è l’ora delle star al femminile a Palermo le “sorelle d’Italia” protagoniste di europei e mondiali

Al Country Time Club il main draw delle ragazze si apre con Giorgia Marchetti, numero 42 del ranking mondiale FIP, in coppia con la spagnola Las Heras.

Dopo l’argento europeo e il bronzo mondiale dello scorso anno, Marchetti trova in tabellone le altre “colleghe” della Nazionale – Stellato e Sussarello – e cerca il bis nella tournéé firmata Mediolanum dopo la vittoria a Roma dello scorso anno.

Nei quarti di finale potenziale incrocio tra Marchetti e Giulia Dal Pozzo, grande promessa azzurra, che due settimane fa è scesa in campo al fiano di Sara Errani nel Major Premier Padel di Roma. A dare battaglia saranno anche le spagnole Saiz-Lobo, presenze fisse nei tornei Premier Padel in tutto il mondo. Per la NextGen, occhi sul baby talento siciliano Aurora Buscaino.

Nel primo pomeriggio di giovedì il via al main Draw maschile, con i primi match e una coppia superstar da battere, i numeri uno del torneo Maxi Sanchez e Alex Ruiz. In campo subito il ‘figlio dell’isola’ Flavio Abbate in coppia con il vicecampione d’Europa e re del circuito mondiale CUPRA FIP Tour Marco Cassetta.

Palermo, 26 giugno 2025 – Ci saranno le “sorelle d’Italia”, protagoniste degli ultimi Europei e Mondiali. Ma al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo l’attesa è anche per tante altre stelle del padel al femminile, in campo da venerdì per il via alle fasi cruciali del torneo firmato FIP, Federazione Internazionale Padel. Ad aprire il main draw di altissimo livello sarà una delle atlete che hanno segnato la storia del padel italiano degli ultimi anni: Giorgia Marchetti – numero 1 della classifica italiana FITP e numero 42 del ranking mondiale FIP – oro ai Giochi Europei del 2023, argento agli European Championships di Cagliari dello scorso anno e bronzo – con vittoria nella partita decisiva contro il Portogallo – ai Mondiali di Doha 2024. La sua firma è arrivata anche sulla Mediolanum Padel Cup: nella prima edizione, Marchetti ha vinto la tappa nella sua Roma in coppia con Chiara Pappacena e stavolta cercherà il bis in terra siciliana. Giorgia arriverà al Country Time Club di Mondello da numero uno del seeding insieme alla compagna, la spagnola Barbara Las Heras, con cui poco meno di un mese fa ha vinto il titolo in un altro FIP Silver, a Perugia.

All’esordio sui campi palermitani, le due favorite affronteranno la coppia spagnola formata da Clara Miret e Ainoha Navarro, con occhi puntati sul possibile quarto di finale, dove potrebbero incrociare una delle grandi promesse azzurre, Giulia Dal Pozzo. Giovanissima – ha compiuto da poco 20 anni – l’italo-sammarinese è cresciuta esponenzialmente nel corso dell’ultimo anno, arrivando a conquistare la top 100 mondiale (ora è la numero 94) e i vertici della classifica italiana, dove è al quinto posto. Due settimane fa Giulia ha poi vissuto uno dei momenti più prestigiosi della sua giovane carriera, scendendo in campo al Major Premier Padel di Roma – lo Slam del padel – con Sara Errani, in una partita storica per il padel internazionale. Un’esperienza preziosa che ha subito pagato, visto il successo della scorsa settimana nel FIP Bronze in Norvegia, che ha portato a cinque i titoli conquistati nel CUPRA FIP Tour, il torneo di cui è parte il Silver palermitano. In campo con Anna Ortiz, Dal Pozzo troverà al primo turno le francesi Sireix/Ligi, prima dell’eventuale “derby” con Marchetti.

Del blocco azzurro fanno parte altre due colonne della Nazionale, Emily Stellato e Giulia Sussarello, anche loro vicecampionesse europee e bronzo ai Mondiali 2024. Le teste di serie numero 4 troveranno Maria Mayoral e Sandra Gamez e per Sussarello sarà un nuovo tassello nel suo percorso nella Mediolanum Padel Cup, dopo il successo dello scorso anno a Como e la finale conquistata quest’anno nella tappa inaugurale di Roma (in entrambi i casi in coppia con Chiara Pappacena). Tra le emergenti italiane occhi puntanti poi sulla coppia formata da Marianela Montesi e Caterina Baldi, tutte e due a ridosso della top 100 mondiale. Baldi nel 2024 è stata la compagna di Giulia Dal Pozzo – con cui è arrivata agli ottavi del Milano P1, uno dei tornei più importanti del mondo – prima del nuovo percorso che l’ha portata in sesta posizione nella classifica FITP.

Nella parte bassa del tabellone in primo piano le temibili Sofia Saiz e Marina Lobo (2) – presenze fisse nel circuito Premier Padel, il più importante al mondo – all’esordio contro Francesca Candelieri e la giovanissima Luna Di Battista (classe 2007). E a proposito di NextGen, ecco anche la trapanese Aurora Buscaino, 18 anni, alla seconda tappa del FIP Silver Mediolanum Padel Cup dopo gli ottavi raggiunti nell’appuntamento di Roma. Aurora occupa la posizione 242 del ranking FIP e lo scorso anno ha vinto l’argento con la Nazionale femminile negli Europei juniores. Per Aurora, in coppia con l’argentina Maria Palmieri, il debutto nel torneo siciliano sarà contro la portoghese Bruna Albuquerque e la francese Steffi Merah.

MAIN DRAW MASCHILE Nel primo pomeriggio di oggi ha preso il il via al main Draw maschile del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, con i primi match e una coppia superstar da battere, i numeri uno del torneo Maxi Sanchez e Alex Ruiz, grandi protagonisti della scena mondiale nel circuito d’elite Premier Padel. In campo subito il ‘figlio dell’isola’ Flavio Abbate in coppia con il vicecampione d’Europa e re del circuito mondiale CUPRA FIP Tour Marco Cassetta. Quest’ultimo, argento europeo e quarto al Mondiale di Doha, quest’anno ha vinto ben cinque tornei del circuito CUPRA FIP che portano il bilancio a 12 successi in questo tour mondiale della FIP: un vero e proprio record per il giocatore italiano. Nel caso in cui Sanchez-Ruiz andassero avanti e lo stesso capitasse a Cassetta-Abate, ci sarebbe l’incontro ravvicinato nei quarti del torneo.

IL PROGRAMMA DI SEMIFINALI E FINALI In attesa dei primi confronti sul campo, è stata ufficializzata la programmazione delle semifinali e delle finali di domenica 29 giugno. Ad aprire i giochi saranno le due semifinali femminili, entrambe al via alle 9.30, seguite da quelle maschili. Alle 17.30 sarà la volta della finale femminile mentre quella maschile inizierà non prima delle 19.

IL CUPRA FIP TOUR DI BANCA MEDIOLANUM Dalla tournée gioiello italiana alla dimensione internazionale. Il successo della prima edizione ha portato la Mediolanum Padel Cup all’internodel circuito professionistico del CUPRA FIP Tour, che conta attualmente oltre 160 eventi già confermati in 44 Paesi per un totale di 290 tornei tra maschile e femminile. Un tour che lo scorso anno ha visto scendere in campo circa 3.600 giocatori provenienti da 78 Paesi, in campo per ricchi montepremi – 20.000 euro quello del FIP Silver palermitano – e per punti preziosi nel ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel.

Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, realizzato con il supporto di American Express, è iniziato ad aprile, con la prima tappa a Roma, al Villa Pamphili Padel Club. Palermo è il secondo appuntamento, poi la tournée proseguirà la prossima settimana a Treviso.

IN ARRIVO LE STAR DEL CALCIO Oltre al torneo dei giocatori professionisti, il Country Time Club si prepara a ospitare anche una sfida speciale che vedrà protagonisti quattro campioni di calcio, oggi grandi amanti del padel. Domenica a ora di pranzo arriveranno a Mondello Dida, Nicola Legrottaglie e gli ex rosanero campioni del mondo Marco Amelia e Cristian Zaccardo, per la “Vip ProAm Exhibition”, in cui giocheranno al fianco degli ospiti di Banca Mediolanum di una sfida diretta che promette spettacolo ma soprattutto divertimento. Al termine, i quattro campioni si fermeranno con pubblico e tifosi per l’immancabile rito di selfie, scambi di battute e autografi.

INCLUSIVE PADEL Nel weekend tornerà anche l’appuntamento con l’inclusive padel a cura dell’associazione Bionic People, fondata e guidata da Alessandro Ossola, atleta paralimpico e detentore di numerosi record nazionali nei 60, 100 e 200 metri. L’obiettivo: fare dello sport uno strumento di inclusione, superando barriere solo apparentemente insormontabili. Il team di Bionic People, insieme ad Alessandro, regalerà un momento di grande portata sociale, dove atleti e ospiti di Banca Mediolanum condivideranno una partita all’insegna dell’integrazione, dimostrando che lo sport può abbattere qualsiasi barriera.

LA CLINIC CON IL TOP COACH In programma oltre al Torneo Corporate, anche un’altra presenza speciale. In campo domenica ci sarà Saverio Palmieri, punto di riferimento assoluto del padel italiano: l’ex giocatore azzurro, oggi assistant coach della Nazionale maschile e femminile – guidate da Marcela Ferrari alle medaglie europei e mondiali dello scorso anno – terrà un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum.

UN MODELLO INNOVATIVO L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM La Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – che si svolgeranno in sei città italiane sotto l’egida della FIP e della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel. Le tappe:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING La nuova edizione della Mediolanum Padel Cup si arricchisce di una novità dedicata a tutti i fan del padel che non potranno essere a Palermo per assistere alle partite: i match di sabato e domenica sul “Central Court” saranno trasmessi “live” sul canale YouTube della International Padel Federation.

GLI AMATORI Dal lunedì al sabato, ogni tappa della Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.

Si ringraziano

AMERICAN EXPRESS, Main Partner.

JOMA, CUPRA, BIRRA FLEA, VENTURA Official Partner.

HiPRO (Danone), NAMEDSPORT Supplier Sponsor.

