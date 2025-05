Mediterraneo e Asia, una Conferenza internazionale alla Pusan National University (Corea del Sud), con la partecipazione delle Università di Palermo e Sassari

Si è svolta alla Pusan National University (Corea del Sud) l’International academic conference – Architectural generation, evento centrale del programma CAMPUS ASIA Pusan National University, che ha messo a confronto studiosi, ricercatori e istituzioni accademiche di Asia ed Europa sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare tra le isole del Mediterraneo e le città asiatiche in trasformazione.

Due eventi internazionali connessi tra loro, entrambi dedicati al confronto tra culture e territori in trasformazione, hanno caratterizzato il Forum Accademico “Architectural Generation” e l’esposizione fotografica “A Glimpse into Mediterranean Cultural Heritage: The Two Islands of Sardinia and Sicily”.

La conferenza, iniziata il 1° maggio 2025 presso la Sala Conferenze Domohun Dahal a Busan, ha riunito docenti e ricercatori provenienti da Italia, Corea del Sud, Cina e Giappone per un confronto teorico e operativo sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio culturale, dal Mediterraneo alle metropoli asiatiche.

Tra gli interventi, i contributi del Prof. Renzo Lecardane (Università di Palermo), della Prof.ssa Silvia Serreli (Università di Sassari), del Prof. Jaehoon Chung (Pusan National University) e del Prof. Kan Liu (Tongji University, Shanghai), moderati dal Prof. Shin-Koo Woo (Pusan National University), urbanista della città metropolitana di Busan. A conferma del forte interesse verso le collaborazioni accademiche e culturali tra Italia e Corea, il Forum ha visto anche la partecipazione di Michaela Linda Magrì (Direttrice Istituto Italiano di Cultura di Seoul).

Come evento collaterale alla Conferenza, è stata inaugurata la mostra fotografica “A Glimpse into Mediterranean Cultural Heritage: The Two Islands of Sardinia and Sicily” curata dai Proff. Renzo Lecardane, Silvia Serreli, Jaehoon Chung e Yoonjeong Kim. L’esposizione presenta 130 fotografie in un unico formato, dei fotografi italiani Davide Virdis (Sardegna) e Filippo M. Nicoletti (Sicilia) in collaborazione con le Università di Sassari e Palermo.

La mostra propone un racconto visivo intenso della Sicilia e della Sardegna, due isole emblematiche della complessità mediterranea, mettendo in dialogo paesaggi naturali e antropizzati, architetture, riti e volti in un intreccio di memoria e contemporaneità. L’approccio immersivo della mostra stimola una riflessione sulla convivenza tra uomo e habitat, valorizzando le affinità culturali che legano i territori mediterranei a quelli asiatici.

Questi due eventi a Busan, rafforzano il legame duraturo e fecondo tra la Pusan National University e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, iniziato oltre sette anni fa e consolidato con iniziative come la Summer School Workshop VALLEDOLMO PARADISE 2030, che nel 2023 ha coinvolto con un progetto di una Social Housing Community per migranti la comunità siciliana di Valledolmo, insieme a studenti e docenti delle Università di Busan, Kyushu, Tongji, Vienna e Palermo.

I risultati progettuali si collocano all’interno di una strategia politica sostenuta dal Sindaco di Valledolmo, Angelo Conti, volta a dare una risposta concreta all’emergenza migratoria e a contrastare lo spopolamento dei giovani nei piccoli centri del Mezzogiorno d’Italia.

L’edizione 2025 celebra l’ingresso dell’Università di Sassari al programma CAMPUS ASIA, con la Prof.ssa Silvia Serreli come referente scientifico, ampliando il dialogo su temi centrali come la rigenerazione delle aree costiere, la resilienza delle comunità locali e l’interazione tra cultura, paesaggio e architettura. Questa sinergia tra ricerca, didattica e linguaggi visivi conferma la centralità della cooperazione culturale internazionale, superando i confini geografici e politici, promuovendo nuovi sguardi sulle sfide urbane e architettoniche globali.

