Meet Me In Motorcycle. Grande successo anche per la quarta edizione

Faenza (RA) La Commissione Femminile della Federazione Motociclistica Italiana ha dato vita alla quarta edizione di Meet Me in Motorcycle, da venerdì 5 a domenica 7 settembre, presso lo 04Park – Monte Coralli di Faenza, luogo in cui sorge il nuovo Centro Tecnico Federale.

Un evento straordinario che continua a dimostrarsi un vero successo, grazie alla partecipazione di 25 motocicliste coinvolte in una full immersion di tre giorni tra divertimento e formazione. L’obiettivo dell’evento è quello di offrire alle partecipanti l’opportunità di migliorare le proprie capacità tecniche di guida e di esplorare nuove specialità del mondo due ruote.

Sotto la costante e attenta supervisione dei Tecnici e Istruttori Federali, durante i tre giorni di attività, le partecipanti hanno seguito corsi mirati in tre discipline motociclistiche diverse, ognuna progettata per esplorare nuovi aspetti del mondo delle moto e per accrescere la propria competenza.

Tra i corsi a disposizione: quello di introduzione al Fuoristrada (Motocross ed Enduro): un corso teorico e pratico che ha permesso alle partecipanti di affrontare i terreni più impegnativi, imparando le tecniche fondamentali per guidare con sicurezza su strade sterrate; l’immancabile Corso di Guida su Strada: un percorso pensato per migliorare la sicurezza e le tecniche di guida su strada, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche da adottare per affrontare qualsiasi situazione quotidiana sulla strada. Novità di questa edizione è stato il Corso di Avviamento al Trial: un’esperienza unica che ha insegnato le basi della disciplina del Trial, un tipo di guida che richiede equilibrio, precisione e controllo sulla moto, affrontando ostacoli naturali in spazi limitati.

A chiusura dell’evento, due interessanti momenti di approfondimento: il primo sulla scelta dell’abbigliamento tecnico e delle protezioni da usare in moto, con Gordon Casteller (Media & Communications Executive di Alpinestar); il secondo sulla prima manutenzione della moto, insieme a Michele Barbirati, Amministratore Delegato di Liqui Moly Italia.

Non c’è Meet Me in Motorcycle senza una emozionante parata in pista. Infatti, la ciliegina sulla torta è stata proprio la bellissima parata sullo storico Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione del quinto round del Campionato Italiano Velocità, il Dunlop CIV.

“L’obiettivo di Meet Me In Motorcycle è quello di incoraggiare sempre più donne a vivere la passione per la moto con sicurezza e fiducia ed è una grande soddisfazione per noi vedere tanta partecipazione a questo evento. Questa è la prova tangibile di quanto il motociclismo stia diventando sempre più inclusivo”, ha dichiarato Giovanni Copioli, Presidente FMI e Coordinatore ad Interim della Commissione Femminile.

Oltre al prezioso contributo di Athena e di Dunlop, un ringraziamento doveroso a Yamaha e Betamotor per aver messo a disposizione le moto con cui le partecipanti hanno fatto esperienze nuove e stimolanti.

Com. Stam. + foto FIM