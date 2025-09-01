Meet Me in Motorcycle. In arrivo la quarta edizione

Sono aperte le iscrizioni all’evento targato Commissione Femminile FMI, dedicato a tutte le amanti delle due ruote e in programma a Faenza dal 5 al 7 settembre

Dopo il successo delle prime tre edizioni, la Commissione Femminile FMI annuncia il quarto appuntamento con Meet Me In Motorcycle, che si terrà dal 5 al 7 Settembre 2025 a Faenza, precisamente allo 04Park – Monte Coralli, dove sorge anche il Centro Tecnico Federale.

Come già avvenuto negli anni passati, anche questa edizione vanta un programma denso di attività che, oltre a garantire divertimento, promettono esperienze interessanti e certamente formative.

Di seguito i Corsi in programma:

Corso di Guida Sicura su Strada aperto a tutte le partecipanti

Corso di Avviamento al Fuoristrada, a numero chiuso, sino ad esaurimento posti, per il quale la FMI metterà disposizione le moto.

Corso di Trial, a numero chiuso, sino ad esaurimento posti, per il quale la FMI metterà disposizione le moto.

Corso di Prima manutenzione aperto a tutte le partecipanti

Corso di orientamento su scelta abbigliamento, protezioni e accessori moto aperto a tutte le partecipanti

Il sabato alle 19 è inoltre prevista una parata in pista presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a margine del Campionato Italiano di Velocità.

Il programma completo è disponibile cliccando qui

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Fino al 21 luglio è possibile iscriversi compilando il modulo disponibile cliccando qui. La quota di iscrizione è di € 180,00.

SCOPRI MEET ME IN MOTORCYCLE SU FEDERMOTOTV

Se sei un’appassionata di moto e non conosci il format dell’evento, guarda il meglio dell’edizione 2024 su FedermotoTV.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Meet Me in Motorcycle è ormai un evento fisso per la Federazione Motociclistica Italiana. Cresce nel corso degli anni non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto per quanto riguarda l’offerta di corsi e momenti di intrattenimento. E’ l’evento di punta della nostra Commissione Femminile che non solo si impegna costantemente per lo sviluppo del movimento ma pone sul tavolo idee e progetti utili a tutto il motociclismo, sia in termini di utenza che di sport. Meet Me in Motorcycle ha ottenuto ampio consenso nelle prime tre edizioni e sono certo che le partecipanti esprimeranno lo stesso entusiasmo anche durante la quarta”.

INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI

– La richiesta inviata verrà verificata dagli uffici e, successivamente, riceverete una mail di conferma di accettazione di partecipazione all’evento con indicate le modalità di pagamento.

– L’ iscrizione all’evento si intenderà finalizzata al ricevimento del bonifico.

– In caso di rinuncia al corso è necessario inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail commissione.femminile@ federmoto.it . Oltre la data di chiusura delle iscrizioni non sarà possibile ottenere il rimborso, salvo in caso di comprovati motivi di forza maggiore che dovranno essere giustificati con apposita documentazione.

– Infine, ricordiamo che per la partecipazione ai corsi a numero chiuso (corso di avviamento al fuoristrada e corso base di Trial) è stabilita in base all’ordine di arrivo dei form compilati e sino al limite stabilito.

com. Stam. + foto FMI