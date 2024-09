Meet Me In Motorcycle – Women Edition. Appuntamento a Misano dall’11 al 13 ottobre

Torna Meet Me in Motorcycle – Women Edition, l’evento motociclistico dedicato alle donne! Dopo i successi del 2022 e 2023, quest’anno la manifestazione si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre presso il Misano World Circuit in occasione del CIV Classic.

La partecipazione al venerdì 11 è da considerare facoltativa, si potrà prendere parte all’evento anche dal sabato 12. Il programma prevede appuntamenti imperdibili: Corsi di Guida Sicura su Strada, Corsi di Avviamento al Fuoristrada, Corso di prima manutenzione della moto e altre attività che verranno svelate prossimamente. Negli anni passati il progetto ha raccolto consensi perché offre tutto ciò che un’appassionata di moto possa desiderare: l’atmosfera del circuito, la competenza degli Istruttori FMI, la passione di tutte le partecipanti, momenti di condivisione. Meet Me in Motorcycle rappresenta una grande occasione di arricchimento personale dal punto di vista motociclistico e non solo.

L’evento si aprirà ufficialmente venerdì 11 ottobre con la registrazione delle partecipanti, che proseguirà al mattino di sabato 12, e l’inizio dei primi corsi in programma. Sabato 12 ottobre sono previste oltre sette ore di attività in moto mentre la domenica sarà dedicata principalmente alle attività in circuito.

Le preiscrizioni sono già aperte: CLICCA QUI PER LA PREISCRIZIONE

Compilando il form si avrà la priorità per l’iscrizione ai corsi a numero chiuso che verranno programmati nel corso della tre giorni e resi noti prossimamente. Il programma dettagliato verrà reso noto nelle prossime settimane.

Per tutte le informazioni è possibile scrivere alla seguente email: commissione.femminile@ federmoto.it .

Costo iscrizione: € 150,00. Il pagamento verrà richiesto solo una volta confermata la partecipazione. Tutti i dettagli in merito verranno inviati via mail.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono orgoglioso che un appuntamento come Meet Me in Motorcycle stia diventando, nel corso degli anni, una vera e propria tradizione per le motocicliste. L’entusiasmo di donne e ragazze è dimostrato dal fatto che alcune di loro hanno già partecipato sia alla prima che alla seconda edizione. Vogliamo offrire un evento che coinvolga pienamente tutte le partecipanti, per una tre giorni emozionante ma allo stesso tempo formativa. Grazie al lavoro della Commissione Femminile, in continua collaborazione con il Settore Tecnico, possiamo offrire una manifestazione davvero innovativa e all’avanguardia”.

Com. Stam. + foto FMI