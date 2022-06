Melilla, Spagna-Italia 60-49 (Penna 12) Esordio con la Senior per Pastrello, Panzera e Natali

Oggi alle 20.00 Azzurre col Belgio (diretta SkySportArena) Lardo: “Secondo tempo positivo, abbiamo reagito con la faccia giusta”

Inizia con una sconfitta il torneo di Melilla per la Nazionale di Lino Lardo, battuta 60-49 dalle padrone di casa della Spagna. Partita condotta sin dalle prime battute dalla squadra di Mendez, che ha trovato la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto ma poi ha dovuto subire il coraggioso rientro delle Azzurre.

Oggi si torna in campo alle ore 20.00 per affrontare il Belgio, venerdì il rientro in Italia e il “rompete le righe”, prima del prossimo raduno in programma a Cividale del Friuli dall’11 giugno.

Per le Azzurre la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 12 punti. Esordio con la maglia della Senior per Silvia Pastrello, Ilaria Panzera e Giulia Natali, tutte e tre a segno.

Così coach Lardo a fine partita: “Le ragazze devono capire che soprattutto in partite difficili come queste devono giocare 40 minuti con la faccia che hanno messo in campo nel secondo tempo. Devo dire che c’erano molte esordienti e che contro avevamo una corazzata come la Spagna, che giocava in caso. Nel primo tempo ci ha frenato l’emozione, abbiamo sbagliato anche tanti tiri aperti ma poi ho visto una bella reazione soprattutto in difesa. I canestri arriveranno e anche la fluidità offensiva ma della nostra aggressività difensiva non possiamo fare a meno. E infatti nel secondo tempo siamo tornati anche a -4“.

Verona, Fassina, Penna, Madera e Andrè il quintetto scelto da Lardo in avvio e subito la Spagna ha messo in campo la sua difesa asfissiante che ha tolto ossigeno e lucidità alle Azzurre: dopo il 4-4 siglato da Verona le rosse hanno allungato sul 15-6 con un lampo di Ndour. La tripla di Penna sul finire di primo quarto ci ha riportato a -5 (18-13) ma poi la Spagna ha ritrovato la sua aggressività nelle due metà campo e ha siglato il +13 con la tripla di Dominguez (26-13).

I primi canestri con la Senior di Natali e Pastrello non hanno consentito alle Azzurre di tornare a contatto e all’intervallo lungo si è andati sul 32-17: nel terzo quarto l’Italia ha cambiato volto tornando a -6 sul 35-29 soprattutto grazie a un’intensità difensiva che ha tenuto la Spagna a 3 punti in 8 minuti. Le Azzurre sono arrivate a -5 (44-39) al 34’ ma poi Ginzo ha innescato l’allungo delle padrone di casa (49-39): Penna e Madera hanno timbrato il – 4 a 2 minuti dalla fine, la Spagna l’ha chiusa col canestro di Dominguez.

Spagna-Italia 60-49 (18-13; 32-17; 39-29)

Spagna: Etxarri 2, Salvadores (0/1), Dominguez 9 (2/2, 0/2), Araujo 8 (3/4, 0/2), Casas 2 (1/3), Romero (0/1 da 3), Rodriguez 5 (0/2, 1/4), Cazorla 3 (1/2 da 3), Ginzo 9 (4/6), Pendande, Conde 12 (5/10, 0/2), Ndour 10 (3/7, 0/1). All. Mendez.

Italia: Bestagno 4 (2/6), Verona 6 (3/8, 0/2), Natali 2 (1/2), Pastrello 4 (1/2), Trucco 5 (1/2, 1/4), Madera 6 (2/4, 0/1), Santucci 7 (2/5, 1/2), Fassina (0/4), Barberis, Andrè 2 (1/5), Panzera 1 (0/3, 0/1), Penna 12 (1/5, 2/5). All. Lardo.

Arbitri: Sergio Manuel Rodriguez, Arnau Padros Feliu, Esperanza Mendoza Holgado

T2P: Spagna 18/35, Italia 14/46.

T3P: Spagna 2/14, Italia 4/15.

TL: Spagna 18/25, Italia 9/10.

Rimbalzi: Spagna 36, Italia 37.

Assist: Spagna 15, Italia 14.

Palle recuperate: Spagna 10, Italia 13.

Palle perse: Spagna 20, Italia 22.

Cinque falli: Spagna, Italia.

Il torneo di Melilla

1 giugno

Italia-Spagna 49-60

Classifica: Spagna 1-0; Belgio 0-0; Italia 0-1.

2 giugno

Italia-Belgio (ore 20.00, diretta SkySportArena)

3 giugno

Spagna-Belgio (ore 21.00)

L’avversaria di oggi

Belgio

#4 Elise Ramette (1998, 1.77, P, Castors Braine)

#5 Nastja Claessens (2004, 1.86, A, Waregem)

#7 Emmeline Leblon (2000, 1.67, P, Liegi)

#8 Lore Devos (1999, 1.85, A, Colorado State – USA)

#9 Marie Vervaet (2000, 1.86, A, Kangoeroes)

#10 Laure Resimont (1998, 1.85, A, Kangoeroes Basket)

#12 Heleen Nauwelaers (1996, 1.80, A, Granada – Spagna)

#13 Kyara Linskens (1996, 1.93, C, Nadezhda – Russia)

#14 Ine Joris (2001, 1.87, C, Kortrijk)

#23 Serena-Lynn Geldof (1997, 1.96, C, Campus Promete)

#25 Becky Massey (2000, 1.86, C, Kangoeroes Basket)

#31 Maxuella Lisowa (2001, 1.78, A, Castors Braine)

#34 Billie Massey (2000, 1.84, C, Estudiantes – Spagna)

#35 Julie Vanloo (1993, 1.68, P, Moncalieri – Italia)

#44 Manu Mayombo (1992, 1.70, G, Clarinos – Spagna)

Coach: Valery Demory

Assistenti: Rachid Meziane, Pierre Cornia

Valery Demory

E’ nato a Denain (Francia) il 13 settembre 1963.

Da giocatore ha vestito le maglie di Denain, Stade Français, Challans, Cholet, Limoges (1 titolo francese, ’89/’90), Pau-Orthez (1 titolo francese, ’91/’92), Cholet ed Évreux. Con la Nazionale Francese vanta 85 presenze e 442 punti. Ha iniziato ad allenare nel 2000 ad Évreux, poi Mourenx, Lattes Montpellier e Lyon ASVEL. Dal 2021 è il coach della Nazionale belga.

I precedenti col Belgio

38 partite (29 vinte-9 perse)

Punti fatti: 2.496

Punti subiti: 2.044

La prima

Bruxelles (Belgio), 3 marzo 1951

Amichevole, Belgio-Italia 41-54

L’ultima

Kortrijk (Belgio), 22 giugno 2019 Amichevole, Belgio-Italia 76-65

