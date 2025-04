Memorial Arturo Ponzetti. A Rovigo torna il grande pattinaggio internazionale Oltre 700 atleti partecipanti

Sotto i riflettori i campioni mondiali della velocità. Rovigo torna ad essere la capitale del pattinaggio corsa. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile andrà in scena il Memorial Arturo Ponzetti – Venice Land Roller Cup, una delle più importanti manifestazioni rotellistiche della stagione.

L’evento giunto alla sua 39esima edizione, organizzato dallo Skating Club Rovigo, è ormai diventato un tradizionale appuntamento agonistico e promozionale. Manifestazione nata nel 1985, in memoria dell’indimenticato dirigente del club e della federazione. Teatro dell’appuntamento il Pattinodromo delle Rose, fiore all’occhiello della città veneta e punto di riferimento per il pattinaggio su rotelle.

Una 39esima edizione speciale, che vede il sostegno della Federazione Sport Rotellistici Skate Italia. L’evento internazionale per la prima volta ospiterà in pista gli atleti della Colombia, nazionale campione del Mondo. In palio la Venice Land Roller Cup, a sottolineare la portata della gara che prevede la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da Italia, Ecuador, Messico, Belgio, Portogallo, Francia, Colombia e Venezuela, con allenatori e staff. Oltre 2500 persone, per quanto riguarda i team, presenti all’appuntamento veneto. Tre giorni di gare a Rovigo con i migliori atleti azzurri e internazionali. Italia guidata dal capitano e portabandiera Giuseppe Bramante, che veste proprio la maglia dello Skating Club Rovigo. L’atleta azzurro capace di vincere, nel settembre scorso, il titolo di campione del mondo, nella gara dell’americana a squadre, oltre ad aver conquistato una medaglia di bronzo iridata e il titolo di campione europeo, con la staffetta azzurra. Bramante guiderà il prestigioso Mariani World Team, con in gara anche l’altro iridato, Vincenzo Maiorca e i compagni provenienti da Belgio, Portogallo e Francia. Spettacolo garantito sulle velocissime piste del Pattinodromo delle Rose, sotto gli occhi attenti del commissario tecnico, Massimiliano Presti.

“Quest’anno il Memorial Ponzetti – Venice Land Roller Cup è l’occasione di un ulteriore salto di qualità per la nostra società, per la nostra città e per la regione – ha rimarcato il presidente dello Skating Club Rovigo, Federico Saccardin – L’impianto rappresenta una grande attrattiva. Avremo presenti i campioni del mondo che hanno difeso la maglia azzurra agli ultimi World Skate Games di settembre scorso. Saranno ricordati durante la manifestazione nostri grandi amici, a partire da Riccardo Passarotto, prematuramente scomparso, uno dei più grandi atleti ad aver indossato la nostra maglia, ed ancora Paolo Campi e Paolo Rondina, nostro grande sostenitore. Un doveroso ringraziamento – ha sottolineato Saccardin – va a tutti i volontari dello Skating Club che sostengono, non solo in questi tre giorni, la nostra attività.

Una grande festa dello sport e del pattinaggio a Rovigo che sarà invasa da atleti di altissimo respiro internazionale, come quelli colombiani. Su tutti, la tredici volte campionessa del mondo Gabriela Isabel Rueda, assieme al sette volte iridato, Kollin Andrea Castro Mosquera e al cinque volte mondiale, John Edward Tascon Holguin. Da evidenziare anche la valenza turistica della Kermesse sportiva internazionale, con le numerose attrattive e bellezze offerte da Rovigo, dal Delta e dalla regione veneta. La gara è anche valida come “Coppa Riccardo Passarotto”, per ricordare il meraviglioso atleta, protagonista a livello internazionale della velocità, scomparso a soli 26 anni, nel maggio del 2022. Trofeo valido anche per i circùito Gpg e Italian Roller Cup.

Segui le Gare di sabato 26 e domenica 27 aprile sulla FisrTV: https://www.fisrtv.it/

Tutti i dettagli sul sito internet: www.skatingclubrovigo.it

PROGRAMMA

Venerdì 25 aprile

Giovanissimi – Esordienti – R12 – Ragazzi

Sabato 26 aprile

Allievi – Junior – Senior

Inseguimento – Gara a eliminazione

Domenica 27 aprile

Allievi – Junior – Senior

Sprint – 1000 metri – Gara a punti