Meno di un mese ai CNU invernali in Val di Zoldo

Ufficialmente cominciate le qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari primaverili di Camerino

Il 2023 storico di FederCUSI continua: dopo il grande successo delle Universiadi invernali a Lake Placid, al via le competizioni di vertice nazionale prima i Campionati Nazionali Universitari della neve poi quelli primaverili, i primi da Federazione del CONI.

Poco meno di 30 giorni alla 62esima edizione dei CNU invernali di Val di Zoldo, organizzati, come il precedente anno, dal CUS Venezia. Si disputeranno dal 20 al 22 marzo nel comprensorio dolomitico. Si tratta della quinta edizione consecutiva nell’affascinante scenario montano bellunese, il primo appuntamento agonistico nazionale ufficiale dell’anno: in palio il titolo di campione universitario per gli atleti e per i Centri Universitari Sportivi che gareggeranno nello sci alpino.

Contemporaneamente si sta tracciando giorno dopo giorno la strada verso la 76esima edizione dei CNU primaverili di Camerino, organizzati dal CUS Camerino. La manifestazione si disputerà dal 17 al 25 giugno. Come ogni anno solo i migliori CUS arriveranno con i propri atleti degli sport di squadra alle fasi finali per unirsi agli atleti delle discipline individuali: atletica leggera, calcio, calcio a 5, judo, karate, pallacanestro, pallavolo, pugilato, rugby seven, scherma, taekwondo, tennis, lotta e tiro a segno.

“Responsabilità ed entusiasmo” sono le parole chiave del pensiero di Antonio Dima, Presidente della Federazione Italiana dello Sport Universitario – “Dopo l’ottima partenza internazionale con i risultati ottenuti alle Universiadi di Lake Placid arrivano gli appuntamenti più importanti a livello agonistico sul piano nazionale: i CNU, per la prima volta sotto l’egida della Federazione. Li vivremo nel segno della responsabilità e dell’impegno e li faremo vivere nel segno dell’entusiasmo e della freschezza goliardica che l’aggregazione e l’agonismo di queste manifestazioni riescono a trasmettere. Val di Zoldo ed il CUS Venezia per i CNU invernali rappresentano una garanzia in termini di efficienza, logistica e paesaggio. La città di Camerino ed il CUS Camerino per i CNU primaverili saranno una bella opportunità anche per i nostri giovani di vivere, aldilà dell’aspetto sportivo, una realtà territoriale con un recente passato difficile che grazie allo sport può valorizzare sé stessa ed il suo strato sociale. Sarà un piacere vedere, sostenere ed applaudire i migliori studenti atleti italiani.”

Fervono i preparativi per i CNU primaverili: ieri è ufficialmente iniziata la difficile corsa dei CUS verso Camerino: la pallavolo femminile ha aperto le danze delle qualificazioni che si chiuderanno l’8 maggio con la pallacanestro maschile e determineranno le squadre finaliste. “I Campionati Nazionali Universitari” esordisce il presidente del CUS Camerino Stefano Belardinelli “sono stati preannunciati nel corso della Borsa Internazionale del Turismo di Milano in occasione dei maggiori eventi turistici che si svolgeranno in Italia. Abbiamo voluto legare lo sport anche alla sostenibilità ambientale, al benessere, all’aggregazione, al divertimento. La presentazione ufficiale avrà luogo a metà marzo nella sede della Regione Marche. È per noi un onore organizzare la 76° edizione, la prima del CUSI come Federazione Sportiva del CONI ed è anche un obiettivo voluto fortemente dalla governance e dal Rettore dell’Università di Camerino prof. Claudio Pettinari che ha investito veramente tanto nello sport, negli impianti sportivi, nelle borse di studio degli studenti che rappresentano l’eccellenza nello sport e nella Dual Career. Tante le discipline in calendario; oltre a quelle ufficiali, si aggiungeranno quelle opzionali legate al nostro territorio. Ad esempio, abbiamo aggiunto il ciclismo su strada e la mountain bike che rappresentano una novità per i Campionati Nazionali Universitari ed eventi collaterali di aggregazione sociale e culturale che affiancheranno le gare”.

Sul versante dei CNU invernali il conto alla rovescia è partito: è Massimo Zanotto, Presidente CUS Venezia a fare il punto della situazione: “Ringraziamo la FedercCUSI per averci permesso di organizzare questa quinta edizione consecutiva dei CNU Invernali in Val di Zoldo, una competizione che ormai rappresenta un appuntamento fisso nel comprensorio dolomitico. Negli anni si è formata una comunione di intenti per cui si è stretto un forte legame con le istituzioni della Valle che sono legate allo Sport Universitario da quasi 30 anni grazie all’organizzazione dei Campus Invernali rivolti agli studenti Universitari. Per l’appuntamento di Marzo ci aspettiamo una buona partecipazione sia in termini numerici che in termini qualitativi dato che come abbiamo già visto il livello cresce di anno in anno e siamo molto soddisfatti che gli atleti che primeggiano nei CNU riescono a raggiungere anche l’ambito internazionale fino a rappresentare l’Italia Universitaria alle Universiadi Invernali”.

Dopo il successo del precedente anno, saranno organizzate ancora le manifestazioni dedicate agli amatori, che daranno il loro contributo all’atmosfera unica dei Campionati Nazionali Universitari. Infatti andranno in scena anche per il 2023 i Giochi Sportivi Universitari, manifestazione rivolta agli studenti che non hanno il punteggio FIS ma aperta anche ai dirigenti dei CUS e al personale delle Università, un momento che unisce la competizione alla voglia di stare insieme e di socializzare. Novità assoluta del 2023 sarà anche l’organizzazione in Val di Zoldo dei primi EUSA Winter Championships: “Nel 2023 a Dicembre si organizzeranno anche i primi Campionati Europei Universitari Invernali, in collaborazione con EUSA e sempre con il patrocinio di FederCUSI” prosegue Zanotto“I CNU rappresentano un’ottima opportunità di sviluppo del marketing territoriale per il territorio in cui si svolgono, ed è proprio grazie al lavoro svolto in questi anni con i CNU che EUSA (ndr European University Sport Association) ha deciso di organizzare dal 23 al 26 Marzo il seminario FISU-EUSA rivolto alle Associazioni Sportive Universitarie Nazionali d’Europa. Un’opportunità e un riconoscimento che avvalora il lavoro svolto da FederCUSI in questi anni”.

Per consultare i tabelloni, i comunicati, i regolamenti e rimanere aggiornato sui CNU di Val di Zoldo clicca qui: https://www.cusi.it/cnu-invernali-2023/





Per consultare i tabelloni, i comunicati, i regolamenti e rimanere aggiornato sui CNU di Camerino clicca qui: https://www.cusi.it/cnu-primaverili-2023-2/

Com. Stam. + foto