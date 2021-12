Mercatini di Natale in centro, Anello (Lega): “In via Ruggero Settimo commercianti danneggiati”

“Le casette di legno del mercatino di Natale posizionate in via Ruggero Settimo sono un pugno nello stomaco per il decoro urbano del salotto dello shopping e danneggiano i commercianti che si ritrovano con le vetrine “oscurate” proprio nel periodo dell’anno di maggiore afflusso di potenziali acquirenti, senza contare le oggettive difficoltà logistiche per il carico e lo scarico delle merci a causa della carreggiata occupata. Vanno rimosse”.

Lo dichiara Alessandro Anello, vice presidente della commissione consiliare Attività produttive.

“Ho inoltrato una nota all’assessore alle Attività produttive Cettina Martorana per chiedere i criteri adottati per l’allestimento del mercatino sia in via Ruggero Settimo ma anche in via Emerico Amari e in piazza Politeama. L’amministrazione comunale ha agito come al solito senza confrontarsi preventivamente con i rappresentanti istituzionali delle categoria produttive. Non è una condanna ai mercatini di Natale in centro, ben vengano le iniziative legate alle festività di fine anno ma ogni manifestazione va progettata con buon senso al contrario di come è avvenuto in particolare in via Ruggero Settimo. La casette si potrebbero allestire in via Magliocco o per esempio in via Rosolino Pilo, una strada quest’ultima che si illuminerebbe a festa senza arrecare nessun particolare intralcio”. Com. Stam.