Mercedes, maxi-richiamo in tutto il mondo per un milioni di auto. Il richiamo è dovuto a un problema al sistema frenate

Mercedes-Benz sta richiamando quasi un milione di vecchi veicoli in tutto il mondo a causa di un potenziale problema al sistema frenante.

Lo ha affermato l’autorità federale dei trasporti (KBA). Il richiamo interessa al momento i SUV ML e GL e il Minivan di lusso Classe R, costruiti tra il 2004 e il 2015. «La corrosione del servofreno, ha detto KBA,- può, nel peggiore dei casi, portare all’interruzione del collegamento tra il pedale del freno e l’impianto frenante. Di conseguenza, il servofreno può smettere di funzionare». La KBA ha affermato che nel mondo sono stati richiamati 993.407 veicoli, di cui circa 70’000 in Germania. Al momento Mercedes-Benz non ha rilasciato commenti al riguardo. Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti”, ancora una volta, grazie al servizio che svolge monitorando tutti i richiami tecnici per l’eliminazione di difetti di produzione o di progettazione riguardanti la sicurezza che interessano i veicoli circolanti, anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate vengono tempestivamente informati. È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari MERCEDES Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Gli uomini della rinomata casa automobilistica tedesca dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema certamente grave, destinato a suscitare non poca preoccupazione per la difettosità segnalata.

Com. Stam./foto Fonte “Sportello dei Diritti”