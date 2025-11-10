Dalle ore 8 di mercoledì 12 novembre il Centro prelievi riprenderà le attività presso l’edificio 16/c.
Domani le prestazioni continueranno, dunque, a essere erogate presso l’Edificio 11/E al primo piano di Biochimica Clinica/UOC Medicina di Laboratorio.
Si ricorda che fino a domani saranno garantite esclusivamente le richieste assistenziali per:
Pazienti oncologici in corso di terapia
Pazienti/utenti in trattamento con farmaci anticoagulanti
Pazienti/Utenti in gravidanza.
Da mercoledì, con la riapertura dell’edificio 16/C, l’attività riprenderà a pieno regime.
