Mercoledì 25 la cerimonia di apertura del Campionato Italiano classi Olimpiche Edison Next di Cagliari 2024

Oltre 300 veliste e velisti delle discipline olimpiche della vela in gara Un tocco di internazionalità con atleti provenienti da una decina di nazioni

Presenti 8 degli azzurri olimpici di Parigi (Marsiglia) 2024 e tanti giovani emergenti La cerimonia di apertura mercoledì dalle 17:30 Il programma completo e come seguire le regate

Cagliari è pronta alla piccola Olimpiade della vela azzurra, il CICO, acronimo che identifica i Campionati Italiani delle Classi Olimpiche 2024 Edison Next, con una mini-invasione di oltre 300 veliste e velisti, atleti da più di 10 nazioni impegnati in nove discipline olimpiche e due Para Sailing.

Mercoledi 25 dalle 17:30, sul palco del FIVillage allestito a Marina Piccola, si svolgerà la cerimonia di apertura, con i suoi riti ufficiali. Dopo l’introduzione del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre con il coordinatore del comitato organizzatore Mirco Babini, e del Presidente della III Zona FIV Corrado Fara, sarà la volta dei saluti istituzionali delle autorità presenti. Tra gli ospiti di grande richiamo anche la medaglia d’oro del windsurf alle Olimpiadi di Parigi Marta Maggetti.

Il momento clou della cerimonia prevede il giuramento dell’Atleta, dell’Allenatore e dell’Ufficiale di Regata, seguiti dalla dichiarazione di apertura del campionato, che darà il via all’alzabandiera con l’inno nazionale.

Cagliari è una delle città a maggiore vocazione velica, con la base di Luna Rossa Prada Pirelli e il Centro tecnico di preparazione federale, teatro di molti raduni di allenamento di equipaggi proprio delle squadre nazionali olimpiche e giovanili.

I tricolori di tutte le discipline olimpiche della vela, per di più nell’anno dei Giochi di Parigi 2024, riuniti in una sola data e location rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’attività agonistica della Federvela, e ogni anno sono assegnati a località e club o consorzi di circoli velici che si candidano a ospitarli. Quest’anno tocca a: Windsurfing Club Cagliari e LNI Cagliari.

Le classi olimpiche protagoniste dei CICO Edison Next 2024 sono: le due derive acrobatiche 49er (maschile) e 49er FX (femminile), il 470 misto, i singoli ILCA 7 (maschile) e ILCA 6 (femminile), le tavole a vela windsurf iQFOiL maschile e femminile, e Kite Foil maschile e femminile. Mancheranno gli equipaggi del catamarano misto foiling Nacra 17, che pure ha regalato alla vela azzurra un altro oro olimpico con Ruggero Tita e Caterina Banti, perché molti dei protagonisti sono impegnati a Barcellona con l’America’s Cup e la sua versione Youth.

Ci saranno invece le classi Para Sailing: 2.4 mR e Hansa, ideate per velisti disabili e al centro dell’attività nazionale e internazionale volta a riportare la vela alle Paralimpiadi. In definitiva nelle basi al Golfo del Poetto ci saranno oltre 300 tra veliste e velisti a contendersi i titoli tricolore.

I NUMERI DEI CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE EDISON NEXT DI CAGLIARI 2024

La classe più numerosa è l’ILCA 6, nella versione femminile (disciplina olimpica) con 32 atlete al via, tra le quali l’azzurra finalista olimpica di Marsiglia Chiara Benini Floriani, e l’oro mondiale Youth Maria Vittoria Arseni, oltre a tutte le azzurre delle squadre olimpica e giovanile. Affiancata dall’ILCA 6 maschile (giovanile), con 72 partecipanti.

L’ILCA 7, classe olimpica maschile, vede 62 timonieri al via, tra i quali l’azzurro finalista olimpico di Marsiglia Lorenzo Chiavarini.

Anche nel Kite (18 kiters, 6 femminili e 12 maschili) sono presenti i nostri due azzurri, entrambi finalisti olimpici a Marsiglia: Riccardo Pianosi e Maggie Pescetto, insieme a tutti gli azzurri delle squadre, con la novità di vedere sul Kite l’ex nazionale di windsurf Giorgia Speciale.

Il windsurf iQFOiL schiera 30 tavole tra 13 femminili e 17 maschili. Mancano i due azzurri olimpici Nicolò Renna e Marta Maggetti, ma la lotta per il titolo sarà intensa con tanti campioni delle nazionali e anche atleti stranieri di notevole spessore come il francese Fabien Pianazza.

Nei 49er FX (5 equipaggi) ci saranno le finaliste olimpiche di Marsiglia Jana Germani e Giorgia Bertuzzi e tutte le altre azzurre, mentre nei 49er maschili (4 barche) ci saranno tutti equipaggi giovani emergenti.

Nel 470 (15 barche in totale con 12 equipaggi misti e 3 maschili), si rivedono gli azzurri olimpici Elena Berta e Bruno Festo, affiancati dagli altri equipaggi della nazionale nel quadriennio concluso: Giacomo Ferrari con Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle con Alessio Bellico.

Nelle classi Para Sailing da segnalare tra i 13 iscritti nel 2.4 mR la presenza di Antonio Squizzato, protagonista di diversi podi mondiali ed europei. Nutrita la presenza della classe Hansa (33 barche) dove va segnalata la presenza della fresca campionessa d’Europa Nina Corbetta, insieme al presidente della classe Carmelo Forastieri. La flotta è divisa in 11 equipaggi in doppio e 22 in singolo.

Il programma dopo l’apertura del 25 settembre, prevede regate da giovedi 26 a domenica 29, giorno di chiusura con la premiazione finale. Nella seconda giornata, venerdi 27 nel pomeriggio è prevista una cerimonia legata proprio all’oro di Marta Maggetti, atleta cagliaritana che a causa di un infortunio non potrà partecipare alle regate ma sarà grande protagonista a terra.

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

EDISON NEXT TITLE SPONSOR

“Siamo felici di essere ancora una volta al fianco della Federazione Italiana Vela e dei suoi atleti supportando in particolare la nuova edizione del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche, punto culminante della stagione della vela e momento cruciale dell’attività agonistica di questo settore – dichiara Giovanni Brianza, CEO di Edison Next – Si tratta di un’opportunità unica per i velisti italiani di competere mettendo in campo i valori fondamentali alla base di questo sport, valori profondi e che ci uniscono perché essenziali per affrontare qualsiasi tipo di sfida, nello sport ma anche nel business e nella vita in generale. Ci aspettiamo ancora una volta un grande spettacolo e auguriamo a tutti gli atleti partecipanti buon divertimento e “buon vento”.

Da oltre due anni Edison Next è partner della FIV con cui condivide valori come determinazione, resilienza, velocità, innovazione, spirito di squadra, sostenibilità. Edison Next è la società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano e dell’idrogeno.

Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-to-end: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei risultati. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo sono essenziali, tanto per cogliere le nuove opportunità in campo energetico quanto per vincere le sfide dei cambiamenti climatici ed economici in corso. Per questo Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei gas verdi. E’ presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture pubbliche e private e 280 città, con oltre 3.500 persone.

Com. Stam. + foto