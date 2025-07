Messa in sicurezza del Lungomare Boeo. La Giunta Grillo approva il progetto, per un investimento di quasi 3 milioni di euro

L’obiettivo prioritario è quello di consolidare il Lungomare Boeo di Marsala, nel tratto di costa compreso tra Baglio Anselmi e Viale Isonzo.

Un intervento non più procrastinabile, in quanto il litorale interessato è direttamente esposto all’erosione causata dal moto ondoso che innesca fenomeni erosivi progressivi, compromettendo l’integrità e la fruibilità della stessa sede stradale. Il progetto redatto dall’ing. Rocco Ingianni, per un investimento complessivo di 2 milioni e 960 mila euro, indica gli interventi che – a seguito studi, analisi e rilievi – saranno eseguiti, a cominciare dalle opere di consolidamento del litorale, nonché dalla realizzazione di una scogliera di massi naturali, in grado di assorbire la dissipazione dell’energia del moto ondoso. Il sindaco Massimo Grillo: “Marsala riabbraccia il mare e lo fa in totale sicurezza. Il lungo waterfront, che da Salinella giunge all’area di colmata, si completa con questo ultimo tassello. Un’opera straordinaria, nel solco della programmata riqualificazione e rigenerazione urbana che sta cambiando il volto di Marsala”. I lavori di messa in sicurezza del Lungomare Boeo inizieranno entro l’anno. Il finanziamento di quasi 3 milioni di euro si aggiunge a un precedente investimento – i cui lavori sono attualmente in corso – di circa 700 mila euro, realizzato con fondi del Comune per la messa in sicurezza di un altro tratto del lungomare Boeo e la realizzazione della piattaforma sul mare.

