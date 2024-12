Messina, al Muricello si festeggia il vinile con l’Holiday Vinyl Market Muricello

Grande attesa per lo spin off natalizio del Messina Vinyl Fest che, per la prima volta, si svolge al Mercato del Muricello: in programma dj set, una mostra, un talk con musica dal vivo, ristoro e ed espositori di dischi in vinile.

Messina – Il Mercato Coperto del Muricello, domenica 29 dicembre a partire dalle 10.30 ospiterà la prima edizione di Holiday Vinyl Market Muricello, promosso dall’Associazioneculturale Vinyl Fest, in collaborazione con il Mercato coperto Muricello e con il patrocinio del Comune di Messina.

Come nella versione estiva, saranno presenti i migliori espositori locali di dischi in vinile, ma non solo. “Stiamo organizzando una festa per salutare il 2024, – spiega il Presidente dell’associazione, Francesco Bonaccorso – che possa far ritrovare i messinesi che vivono la città tutto l’anno con quelli che per motivi diversi l’hanno dovuta lasciare; con l’intento di rendere il Mercato Muricello, come è già successo per iniziative precedenti, un luogo di aggregazione culturale; facendo dialogare mondi diversi”.

Musica su vinile, ma anche live. Previsto, infatti, un concerto in versione acustica della band The Whistling Heads, che saranno tra gli ospiti dei talk di LetteraEmme, media partner dell’evento, che per l’occasione presenterà il nuovo numero del Magazine cartaceo che sarà dedicato a C’era una volta Messina.

Durante il primo dei due talk, in programma alle 16.00, verranno ripercorsi i cambiamenti a cui è andata incontro la città dello Stretto. Il secondo, che prenderà il via alle 18.30, realizzerà un focus su come è cambiata la musica in città, partendo dai suoni dalle cantine delle storiche band messinesi, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90; ai dj che hanno animato gli iconici locali della vita notturna cittadina, fino agli artisti dei giorni nostri. Un “salotto” incentrato sui volti, sui luoghi e sulle note che hanno definito come suona Messina, tra ricordi, amarcord, contraddizioni e avanguardia.

Rimanendo in tema di musica indipendente sarà presente anche Tuma Records, etichetta discografica messinese con il suo stand dove sarà possibile trovare i dischi di tanti artisti locali. In programma anche diversi DJ Set, nel corso dei quali si alterneranno ai piatti Alberto Russo, Daniele Giustra, Turkistan e Misterstereo8.

Spazio anche all’arte con “Odio l’estate”, mostra collettiva di copertine d’autore, a cura di The Messineser: si tratta del risultato finale della open call lanciata a giugno dal nuovo giornale di approfondimento culturale di Messina. Gli artisti raccontano il loro stato d’animo rispetto alla bella stagione, che ormai è trascorsa.

Inoltre, The Messineser chiederà ai partecipanti dell’Holiday Vinyl Fest di realizzare insieme la prossima copertina del magazine, che verrà pubblicata a gennaio.

Non solo musica, perché durante tutta la durata dell’Holiday Vinyl Market Muricello, che si schiuderà alle 21.00, i visitatori avranno l’opportunità di degustare prodotti tipici e vini di assoluta qualità presenti nei diversi locali che si trovano all’interno del Mercato Coperto.

Programma:

10:30 Apertura al pubblico

12:30 DJ Set Alberto Russo

14:00 Dj Set Misterstereo8

16:00 Talk: Presentazione numero Lettera Emme

17:00 Dj Set Daniele Giustra

18:30 Talk “la musica indipendente a Messina attraverso le ultime tre decadi”

live acustico con i Whistling Head

19:30 DJ Set Turkistan

21.00 Chiusura

