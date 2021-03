Messina, esempio di buona pratica la collaborazione tra ufficio emergenza Covid e Rete Civica Salute da oggi in una locandina tutte le informazioni per agevolare il contatto da parte dei cittadini L’apprezzamento del nuovo commissario Alberto Firenze il saluto di Marzia Furnari, il commento di Marinella Ruggeri L’accordo è allo studio anche in altre aree della Sicilia

Messina – Apprezzamento e considerazione per la collaborazione con la Rete Civica della Salute (RCS) sono stati confermati anche con il cambio al vertice dell’Ufficio straordinario per l’emergenza Covid a Messina. Il nuovo commissario Alberto Firenze ha, infatti, assicurato che proseguiranno le attività realizzate insieme per raggiungere e aiutare i cittadini che hanno bisogno di supporto psicologico. Anche perché, come ha sottolineato l’ex commissario Marzia Furnari nel suo saluto ai volontari della RCS, “la buona pratica avviata a Messina è un esempio di concreta sussidiarietà civica per tutta la Sicilia”. Non per caso i termini della collaborazione messinese sono allo studio anche in altre aree della Sicilia. Si tratta, infatti, di uno ‘sposalizio’ – come ha dichiarato Marinella Ruggeri, responsabile del Coordinamento di supporto psicologico dell’Ufficio straordinario emergenza Covid – che “si è rivelato efficace fin dal primo momento per l’immediata intesa di intenti e di linguaggio. Voglio personalmente ringraziare il coordinatore regionale della RCS prof. Pieremilio Vasta, la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio e il presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi avv. Pier Francesco Rizza, per averci dato l’opportunità di metterci al fianco dei volontari per il servizio alle persone e alle loro famiglie”.

Dalla collaborazione è nata anche una locandina, creata per agevolare il contatto da parte dei cittadini fornendo in un’unica sede tutte le informazioni utili. Per il Distretto di Messina (Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Sapora, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena) i cittadini possono rivolgersi a Maria Grazia Maggio (mariagrazia.maggio@retecivicasalute.it), oppure, dal lunedì al sabato ore 8.00/20.00, ai recapiti 3384721796 e 3384721806.

Per il Distretto di Barcellona Pozzo di Gotto (Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarà Sant’Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì’ Milici, Terme Vigliatore, Tripi) il contatto email è con Giovanni Rugolo (giovanni.rugolo@retecivicasalute.it) oppure si può contattare lo 0909751021 dal lunedì al sabato ore 9.00/12.00 e 15.00/18.00.

E ancora: per i Distretti di Lipari e di Milazzo-Isole Eolie (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Lipari, Leni, S. Maria Salina e Malfa) ci si può rivolgere a Rosaria Agnello (rosaria.agnello@retecivicasalute.it) e a Tommaso La Macchia (tommaso.lamacchia@retecivicasalute.it) oppure, dal lunedì al sabato ore 9.00/12.00 e 15.00/18.00 al tel. 0909290809.

Per il Distretto di Mistretta (Mistretta, Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa) il riferimento è Giulia Scaffidi (giuliana.scaffidi@retecivicasalute.it). Per i Distretti di Nicosia e Taormina (Taormina, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza D’Agrò, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, S. Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Castelmola, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Malvagna, Mojo Alcantara, Santa Domenica di Vittoria, S. Teodoro, Cesarò, Capizzi) due i riferimenti. Si tratta di Concettina Gianguzzi (concettina.gianguzzi@retecivica.salute.it) e Danilo Bevacqua (danilo.bevacqua@retecivicasalute.it). E il contatto telefonico, attivo dal lunedì al sabato ore 9.00/13.00 e martedì e giovedì ore 15.00/17.00, è lo 0942614064.

Per il Distretto di Patti (Brolo, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria) ci si può rivolgere a Marisa Briguglio (marisa.briguglio@retecivicasalute.it) ed è operativo, dal lunedì al sabato ore 9.00/12.00 e ore 15.00/18.00, il recapito 0941244647.

Infine, per il Distretto di Sant’Agata di Militello (Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco D’Alunzio, Alcara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore Di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell’Umberto, Torrenova) il contatto è Letizia Martella (letizia.martella@retecivicasalute.it) e, dal lunedì al sabato, ore 9.00/12.00 e ore 15.00/18.00, sono attivi i recapiti 0941720535 e 0941720536.

