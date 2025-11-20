Messina. Domani i Carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis”, loro santa patrona

Venerdì 21 novembre 2025, i Carabinieri festeggiano la “Virgo Fidelis”, proclamata patrona dell’Arma fin dal 1949, su iniziativa dell’Ordinario Militare per l’Italia dell’epoca, Mons. Carlo Alberto FERRERO di CAVALLERLEONE, nonché del Cappellano Militare Capo Padre APOLLONI.

Alle ore 18.00, presso il Duomo, avrà luogo una funzione religiosa officiata dal Vescovo di Messina, Mons. Giovanni ACCOLLA, e dal locale Cappellano Militare, Don Rosario SCIBILIA, con la presenza del Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Claudio DOMIZI, massima autorità militare del presidio.

Come da tradizione di ogni anno, alla cerimonia parteciperanno Autorità Militari e Civili della provincia peloritana, i vertici dell’Autorità Giudiziaria e militari e relativi familiari dei vari Comandi della Provincia di Messina, che si riuniranno per questo tradizionale momento anche con rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche e d’arma, nonché con le vedove e gli orfani dei Carabinieri messinesi caduti nell’adempimento del dovere.