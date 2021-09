Le due squadre condivideranno i giocatori under arruolati dal Castanea Basket Messina, che così disputeranno un doppio campionato: quello di serie C Gold e quello di serie C Silver con il Savio Basket Messina. Il massimo dirigente del Castanea, l’Avv. Alessandro Saccà: «Uniamo le forze con una squadra che si sta mettendo in mostra dimostrando eccellenti qualità nella crescita dei giovani»

MESSINA. Una nuova sinergia è nata nel panorama sportivo messinese. Si tratta di quella tra le due società di pallacanestro Asd Castanea Basket (salita quest’anno in serie C Gold Nazionale) ed il Savio Basket Messina (squadra che milita in serie C Silver). Tutti gli under arruolati dal Castanea Basket, infatti, quest’anno saranno messi a disposizione del Savio Basket Messina per partecipare anche al campionato di serie C Silver.

«Siamo onorati per la nascita di questa collaborazione tra due realtà che si stanno distinguendo in questo periodo nel palcoscenico cestistico siciliano – dichiara il massimo dirigente del Castanea Basket, Alessandro Saccà – Uniamo le forze con una squadra che si sta mettendo in mostra dimostrando eccellenti qualità nella crescita dei giovani. Quale migliore occasione di questa per condividere dei ragazzi che possiedono tanto talento e che non vedono l’ora di emergere per mettersi in discussione, iniziando così la carriera tra i professionisti. Le due società hanno condiviso scelte, investimenti e scommesse, ma quelli più felici di poter fare un doppio campionato sono proprio i ragazzi».

Inoltre, sia il gruppo di under selezionati che il gruppo ancora in prova saranno impegnati anche nel loro campionato under di competenza.

«Siamo molto felici dell’intesa raggiunta con il Castanea Basket Messina, una scelta che ci permetterà di lavorare in sinergia con la stessa e con un numero di atleti under di altissimo profilo – ha aggiunto Franco Pati, allenatore Savio Basket Messina – Lo scopo dell’accordo è quello di proiettare la nostra società a lavorare sempre di più con i giovani, permettendo alle due società di disputare campionati competitivi e, allo stesso tempo, di dare l’opportunità ai nostri giovani atleti di confrontarsi con realtà diverse dalla nostra, che permetteranno loro un’ulteriore crescita sportiva».

Le due società hanno già unito le risorse in vista della preparazione che al momento è in fase di ultimazione.

