Messina riabbraccia il suo rally tricolore

Le realtà del territorio fanno squadra con l’evento organizzato da Top Competition, efficace sodalizio che ha presentato il programma 2025 presso il Comune di Messina nel “Salone delle Bandiere”

Messina. – Un ritorno atteso, carico di significati sportivi, culturali e identitari. La città di Messina riabbraccia ufficialmente il rally di rilevanza nazionale grazie a Top Competition, il dinamico sodalizio con sede a Torregrotta, che questa mattina ha presentato i programmi per la stagione 2025 in una conferenza ospitata dal Comune di Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana. Nella cornice istituzionale del “Salone delle Bandiere” si sono dati appuntamento dirigenti sportivi, autorità locali e rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nei cinque eventi motoristici organizzati sul territorio da Top Competition.

Ha fatto gli onori di casa il Sindaco Metropolitano Federico Basile, con gli Assessori Massimo Finocchiaro (sport) e Massimiliano Minutoli (Protezione Civile). A sottolineare gli aspetti promozionali e sportivi del Rally Messina Tirreno e degli altri 4 eventi Top Competition il Presidente rappresentante degli Automobile Club Siciliani e dell’AC Messina Massimo Rinaldi, mentre è intervenuto telefonicamente il Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo. La Presidente del Consiglio Comunale di Roccavaldina Rosa Duca, l’Assessore allo Sport di Torregrotta Raffaele Nastasi ed il Vice Sindaco di Novara di Sicilia Salvatore Buemi, hanno rappresentato gli altri comuni particolarmente vicini all’attività sportiva di Top Competition, sodalizio rappresentato da Armando Battaglia.

L’incontro si è svolto in un Gremito salone delle Bandiere, con una cospicua presenza della stampa e di tante figure sportive e non.

Al centro dell’attenzione la finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport, che avrà luogo il 15 e 16 novembre al Rally Tirreno Messina. Un ritorno di prestigio per la città sullo Stretto, che si prepara ad accogliere l’evento clou della stagione rallistica tricolore, frutto di una sinergia virtuosa tra ACI Sport, la Delegazione Siciliana guidata da Daniele Settimo, e le istituzioni locali. Accanto al Rally Tirreno Messina, figurano infatti lo Slalom di Novara di Sicilia e lo Slalom Torregrotta – Roccavaldina, confermati nel Campionato Italiano Slalom, mentre lo Slalom di Salice entra nella Coppa ACI Sport di 5ª Zona. A completare l’offerta c’è il Trofeo dei Castelli Peloritani, valido come Trofeo Nazionale Regolarità, che valorizza l’automobile nella sua dimensione storica e culturale. Cinque appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno che ribadiscono il ruolo strategico di Messina e provincia nel panorama motoristico nazionale. Top Competition si conferma così un punto di riferimento nella promozione dello sport automobilistico in Sicilia, grazie a una progettualità solida, riconosciuta e condivisa.

Primo intervento quello del padrone di casa, Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile: -“L’interesse verso l’automobilismo è arrivato nella nostra Amministrazione grazie all’Assessore Minutoli, seguito da Finocchiaro, insieme alla professionalità di Top Competition. In questi anni di proficua e crescente collaborazionecontinuiamo ad apprezzare come sia cresciuta la passione verso un mondo dai sani valori e dalla cospicua capacità promozionale, sulla quale contiamo. Il lavoro svolta dal Fiduciario/Delegato ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, a cui siamo grati, che ha riportato a Messina una gara con validità Tricolore è una forte spinta per tutti”-.

Massimo Rinaldi: -“Conosciamo bene i numeri e l’indotto che produce un rally finale di Coppa Italia ed altrettanto le competenze necessarie per una organizzazione efficace all’altezza di un evento come il Rally Tirreno Messina. Siamo soddisfatti dell’alto livello di Top Competition, Messina vanta una spiccata professionalità in fatto di organizzatori”-.

Daniele Settimo: -“Ottenere la Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport a Messina ha richiesto un lavoro impegnativo, sebbene possiamo contare sulle capacità organizzative di Top Competition e sull’interazione con il territorio. Il fascino dei luoghi e delle strade sarà una ulteriore caratteristica per catalizzare l’interesse da parte dei migliori concorrenti di ogni parte d’Italia. Messina c’è come il suo rally, daremo un’ulteriore prova di capacità e di unione della nostra regione”- ha concluso il Fiduciario Regionale ACI Sport che ha espresso gratitudine verso le aministrazioni presenti e verso tutte le figure sportive sottolineando l’importanza dei Commissari di Percorso.

A sostenere la visione del sodalizio, anche gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi presenti, i quali hanno ribadito l’importanza del motorsport come leva di promozione turistica e coesione territoriale. L’intera provincia potrà beneficiare di una rilevante ricaduta mediatica ed economica.

La conferenza si è conclusa con l’invito rivolto agli operatori dell’informazione, affinché diffondano i contenuti e lo spirito di una stagione che si preannuncia intensa e significativa. Il Rally Tirreno Messina sarà molto più di una gara: sarà il simbolo del rilancio di un’intera comunità attorno alla passione per i motori.

Com. Stam.