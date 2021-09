Messina – La Luna Obliqua riapre i battenti.La forza del gruppo, dagli allievi appena arrivati ai performer storici, dai coach al direttore Sasà Neri, ha consentito di superare momenti di impasse reiterati e imprevedibili.

Oggi è entrata nella routine dell’associazione la sanificazione periodica certificata della sede con prodotti strumenti e personale autorizzati. Ciascun componente – dallo staff agli allievi – dispone della propria doppia mascherina personalizzata, ciclicamente sostituita. L’organizzazione si è abituata a lavorare con scaglioni di ensemble, così da stare abbondantemente al di sotto del numero di accessi consentito. Pian piano tutti – tra vaccinazioni, tamponi e green pass – hanno imparato metodi di lavoro, prove, studio e sperimentazione adattati agli obblighi di legge.

A settembre nella sede dell’associazione (via Garibaldi 136, Messina) partono dunque gli incontri di avvio del nuovo anno, organizzati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Per iscriversi – e per avere qualsiasi chiarimento e approfondimento – basta mandare una email a neri.itam@gmail.com oppure telefonare al 3288237597.

Il primo appuntamento in calendario è quello con la scuola della “Compagnia dei Balocchi“, l’ensemble interamente dedicato al musical come va fatto, cioè con tutto dal vivo, musica e canti, solisti e corali, compresi. La “chiamata” ai nuovi allievi è fissata per venerdì 10 settembre a partire dalle ore 10. Un brano da cantare a propria scelta (base da portare con sé su chiavetta) e un breve monologo, anch’esso selezionato dal candidato, sono le prove richieste.

Si continua con la scuola di avviamento al teatro musicale per i più piccoli: l’incontro degli “Scarab(b)occhi”, gli allievi dai 6 ai 12 anni, si terrà giovedì 23 settembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 con la partecipazione anche dei tre nuovi coach, Anna Curcuruto, Laura Motta e Riccardo Ingegneri.

Ricomincia l’avventura anche della “Ladies & Gentlemen Theater Company”, il laboratorio per gli allievi più over dedicato in particolare alla commedia. Per loro incontro fissato giovedì 23 settembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Al via infine la collaborazione con il corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell’Università di Messina. L’intesa – firmata a fine luglio e di durata triennale – è focalizzata sullo sviluppo partecipato del Centro di nuova drammaturgia “EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri” e sul supporto alla scena sperimentale della città.

