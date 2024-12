Messina – Dopo il grande successo della scorsa estate torna in scena il monologo “Donna Sarina contro i crackers”, esordio sul palcoscenico della giornalista e scrittrice Rosaria Brancato. Nell’ambito del cartellone Natale in Teatro l’appuntamento è venerdì 27 dicembre alle 21.00 alla Sala Laudamo.

La stand -up comedy, con la regia di Vincenzo Tripodo e co-prodotta dall’Associazione ARB e dal Teatro Vittorio Emanuele, attraverso uno stile leggero e al tempo stesso tagliente traccia i contorni di una società sempre più incapace di rapporti reali, che ha posto in essere una rimozione collettiva di quanto accaduto in pandemia. Tra un sorriso amaro ed esilaranti “scenette di vita quotidiana” lo spettacolo è una denuncia su come non sia andata affatto bene rispetto a quanto avevamo sperato cantando dai balconi durante il lockdown. Tra cucina e salotto, tra un pc che non funziona e il bagno da pulire, la voce di una donna del sud, che è rimasta fuori persino dalle misure previste del Pnrr, si leva alta non per indignarsi ma per riprendere le battaglie delle generazioni precedenti e non arrendersi.

Un testo attuale, ironico, a tratti dissacrante che ha sullo sfondo Messina ma potrebbe essere qualsiasi città del post covid, che invita a riflettere su quanto sia peggiorata la condizione femminile e sull’importanza delle reti tra le persone.

Per info e prenotazioni: 335 7841234

www.gruppoarb.com/donna-sarina-va-in-scena

