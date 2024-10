Metro Shuttle: esempio concreto ed efficiente di mobilità integrata

È attiva da appena 48 ore ed è già l’esempio concreto della perfetta mobilità integrata, veloce, efficiente che è possibile realizzare, servendo migliaia di utenti ogni giorno e che incide realmente nello snellimento del traffico automobilistico in città.

È la nuova linea “AMS – Metro Shuttle”, attivata a partire dal 1° ottobre dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA e che collega la Stazione della Metropolitana “Milo”, il polo Universitario di S. Sofia, il Policlinico ed il parcheggio “Zenone” in via S. Sofia.

L’attivazione della nuova linea è il frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto da AMTS con Comune di Catania, Policlinico e Università, andando a coprire un percorso strategico sia per l’ingresso nel capoluogo etneo sia per la fruizione di siti di interesse come l’Università e il Pronto Soccorso.

A coprire le 80 corse giornaliere,(da lunedì a venerdì) dalle 6:25 alle 20:30, sono vetture AMTS full electric, quindi rispettando pienamente i canoni della mobilità sostenibile. I bus hanno una frequenza di circa 4 minuti e il servizio è garantito anche il sabato, anche se con una frequenza minore.

A tastare personalmente il polso della situazione e a verificare l’efficienza della nuova linea sono stati gli stessi sottoscrittori della collaborazione, che questa mattina si sono dati appuntamento al parcheggio “Zenone” dell’Università. Parcheggio interamente gratuito, che, pur essendo ancora poco sfruttato dai cittadini, risulta invece molto utile a tutte quelle centinaia di automobilisti che provengono dalla zona nord della città e che possono così tranquillamente lasciare l’auto e utilizzare i mezzi pubblici per andare in centro.

A intervenire all’incontro sono stati il vicesindaco di Catania, Paolo La Greca, l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, il magnifico rettore dell’Ateneo catanese, Francesco Priolo, la prorettrice, Francesca Longo, il direttore generale dell’Università, Corrado Spinella, il delegato alla Sostenibilità per l’Università, Giuseppe Inturri, e il direttore generale di FCE, Salvatore Fiore, assieme ai dirigenti delle Aziende di trasporto pubblico catanese.

“Questo nuovo servizio potremmo definirlo di staffetta e sta già riscuotendo grande successo. È l’espressione stessa di una volontà precisa di collaborazione forte tra i nostri più grandi sistemi di Trasporto pubblico locale, per offrire sempre di più a catanesi, a studenti e a chi proviene da fuori città un servizio sempre migliore” ha detto il vicesindaco, Paolo La Greca.

“Anche quest’anno abbiamo sottoscritto questo accordo con AMTS, Comune e Policlinico per fare in modo che i nostri studenti e le nostre studentesse possano avere un servizio veramente efficiente per potere raggiungere i luoghi di interesse universitario, come ad esempio il Di3A, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, ma anche il Policlinico, con un metodo efficiente per una mobilità sostenibile” ha dichiarato il magnifico rettore, Francesco Priolo.

“Consideriamo questa nuova linea molto importante per lo snellimento del traffico in città – ha aggiunto l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. – Da un lato, infatti, essa crea una vera integrazione con il servizio di Metropolitana, grazie allo scambio con la stazione Milo; dall’altro, c’è una perfetta intermodalità con il parcheggio Zenone dell’Università, finora non tanto utilizzato. Il nostro obiettivo è anche quello di farlo utilizzare a tutti gli utenti del Policlinico, dell’Ateneo ma anche a chi proviene dalla zona nord, evitando di intasare il centro cittadino. Insomma, uno spostamento casa lavoro ancora più efficiente”.