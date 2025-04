“MetroBusCity”: da Comune, AMTS e FCE  l’abbonamento integrato a prezzo agevolato

Un nuovo abbonamento integrato “MetroBusCity” a disposizione di tutti gli utenti, che sarà possibile acquistare a partire dal prossimo 8 aprile e che avrà validità annuale, al prezzo agevolato di € 120,00.

Appena dieci euro al mese per poter viaggiare sui due principali mezzi di trasporto pubblico, Autobus e Metro, è il nuovo puntello, a sostegno della mobilità urbana sostenibile, voluto dal Comune di Catania con AMTS e FCE, per rendere l’abbonamento annuale la modalità ordinaria per viaggiare coi mezzi pubblici. Un modo concreto per venire incontro alle esigenze di migliaia di fruitori dei mezzi pubblici per i loro spostamenti, con un costo di soli 0,33 centesimi giornalieri per viaggiare quante volte si vuole sia con il Bus che con la Metro.

L’abbonamento integrato annuale “MetroBusCity” consentirà all’utente di accedere ai servizidi tutte le linee AMTS (con esclusione delle linee Alibus e 524S) e a tutti i servizi della Metropolitana FCE,compreso l’utilizzo delle navette “Metro Monte Po – Lineri” e “Metro Nesima – Humanitas – Centro Sicilia”.

Una volta acquistato, “MetroBusCity” avrà sempre una validità annuale: dal primo giorno del 1° mese di validità all’ultimo giorno del 12° mese (per gli acquisti effettuati nel mese di aprile 2025 la validità decorre dal giorno di acquisto e fino alla scadenza annuale solare).

“Grazie alla sinergia di AMTS e FCE con l’Amministrazione Comunale del sindaco Trantino – spiega il vicesindaco Paolo La Greca – nasce una nuova impostazione tariffaria che punta a fidelizzare gli utenti verso i mezzi di trasporto, elevandoli a modalità ordinaria di spostamento da un punto all’altro dell’area urbana. Siamo consapevoli che alcuni correttivi vanno realizzati per migliorare la rete del trasporto pubblico e renderlo sempre più appetibile e il Comune farà concretamente la propria parte, in sinergia con il Dg di FCE, Salvo Fiore, e il presidente dell’AMTS, Salvo Vittorio”.

“Con l’attivazione dell’abbonamento integrato annuale a prezzo agevolato, viene compiuto finalmente con decisione un ulteriore passo avanti a favore di migliaia di utenti e cittadini, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici sul territorio urbano. Siamo grati all’Amministrazione comunale e a FCE per avere voluto portare avanti con la nostra Azienda un tale servizio per incentivare la mobilità sostenibile in città” dichiara il presidente del Cda di AMTS, avv. Salvo Vittorio, con tutti i componenti del Cda dell’Azienda.

“L’iniziativa congiunta con Amministrazione comunale e AMTS dimostra l’attenzione rivolta alle politiche di mobilità sostenibile con l’obiettivo di incentivare sempre più l’uso del mezzo pubblico” aggiunge il direttore generale di FCE, ing. Salvo Fiore.

Sempre a partire da martedì 8 aprile cambierà anche il prezzo del biglietto da 90 minuti del bus, in attuazione alla normativa regionale vigente, che si allinea a quello delle altre due città metropolitane Palermo e Messina, attestandosi al costo di 1,40 euro invece di quello attuale di 1 euro, prezzo fermo da 13 anni. Un provvedimento ineludibile, dovuto al nuovo contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Catania lo scorso dicembre e che attesta comunque il capoluogo etneo con una delle tariffe più basse d’Italia. Un ritocco al rialzo peraltro ampiamente compensato dal costo di appena dieci euro al mese dell’abbonamento annuale, non solo per viaggiare con i bus AMTS, ma anche per muoversi con i treni della Metropolitana. A breve, inoltre, verranno aumentate le frequenze di gran parte delle linee di trasporto su gomma e rimodulati alcuni percorsi, per rendere sempre più veloci i mezzi dell’AMTS.

Note tecniche

L’abbonamento “MetroBusCity” in questa prima fase a partire dal prossimo 8 Aprile, sarà acquistabile e fruibile esclusivamente attraverso l’App di FCE, applicazione digitale ufficiale della Ferrovia Circumetnea di Catania, scaricabile dai dispositivi IOS (versione IOS 10 e superiori a partire da IPhone 7) e Android (versione Android 8 e superiori sui modelli smartphone maggiormente diffusi) sui rispettivi store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.fce.mobile.customer (Google Play) e https://apps.apple.com/us/app/fce-catania/id1640516969 (Apple Store)

Per perfezionare l’acquisto è necessario che l’App sia aggiornata all’ultima versione. Dopo aver installato sul dispositivo mobile l’applicazione FCE Catania, sarà necessario:

registrarsi per creare il proprio account, compilando tutti i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo (*);

confermare l’account all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

Per chi già possiede un account sull’App FCE, non sarà necessario effettuare una nuova registrazione.

Il titolo di viaggio sarà disponibile nella sezione “Acquista”. L’utente dovrà selezionare Dati personali – > Profilo Cliente scegliere Profilo Standard e caricare i documenti richiesti in Info Documenti (documento di identità e fototessera). Nel caso di minore, è necessario caricare il documento d’identità valido del genitore o del rappresentante legale dell’abbonato.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile scrivere a: infoapp@circumetnea.it oppure sbe@amts.ct.it

