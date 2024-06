Metzeler è partner della Commissione Turistica FMI

Il Rally FIM, l’evento mototuristico internazionale che avrà come centro nevralgico Chianciano Terme (SI) dal 26 al 28 giugno, darà il via alla collaborazione tra la Commissione Turismo e Tempo Libero FMI e Metzeler, nota Casa produttrice di pneumatici.

L’azienda sarà sponsor di tre grandi appuntamenti: il Rally FIM, che accoglierà oltre 1.000 motociclisti provenienti da tutta Europa e non solo, la Festa Bikers Nazionale in programma in Sicilia, a Marsala (TP), dal 18 al 20 settembre ed il Trofeo delle Regioni di Mototurismo in programma sempre sull’isola, ad Augusta-Brucoli (SR), dal 27 al 29 settembre.

In occasione del Rally FIM, Metzeler sarà presente con un proprio service assistenza e offrirà ai partecipanti una selezione di pneumatici per moto Adventure, Maxi Enduro e Sport Tourer, oltre a gadget esclusivi ed utili per i viaggi. La collaborazione tra la Commissione Turistica FMI e Metzeler vuole agevolare in maniera concreta le migliaia di appassionati che raggiungeranno questi grandi eventi dopo aver percorso centinaia di chilometri in sella alle loro moto.

Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI e Coordinatore Commissione Turistica

“Siamo felici di collaborare con Metzeler, un’azienda molto attenta alle esigenze dei mototuristi e che ha dimostrato entusiasmo verso le nostre attività. L’unione di intenti tra la FMI e la Casa costruttrice di pneumatici in occasione di tre grandi eventi come il Rally FIM, la Festa Bikers Nazionale e il Trofeo delle Regioni Mototurismo sarà sicuramente utile e funzionale a tutti i nostri Tesserati e ai motociclisti che arriveranno in moto a queste manifestazioni”.

“Siamo onorati di essere partner della Commissione Turismo e Tempo Libero FMI, crediamo fortemente nello sviluppo del turismo su 2 ruote supportando i motociclisti con una grande varietà e ampiezza di gamma”, dichiarano i rappresentanti di Metzeler. La nostra gamma, in continuo aggiornamento, è in grado di soddisfare ogni esigenza del motociclista garantendo standard di sicurezza molto elevati in qualsiasi condizione”.

Com. Stam. + foto FMI