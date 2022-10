Mezzo milione per interventi riqualificazione Villa Ghirlanda e City Logistic, al via lavori pavimentazione finanziata da proventi ZTL

TROPEA (VV) – 181 mila e 500 euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione dell’edificio all’interno di Villa Ghirlanda,

l’area dedicata ai bambini nel cuore del centro storico. 300 mila euro di cui una minima parte finanziata con fondi di bilancio, per la realizzazione della piattaforma City Logistic, il complesso di interventi di logistica urbana in attuazione del piano regionale dei trasporti. 80 mila euro per la riqualificazione urbana ed il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi delle vie adiacenti a largo Sannio, intervento finanziato con i proventi della tariffa per l’accesso all’area di Zona a Traffico Limitato (ZTL). È di oltre mezzo milione di euro l’investimento complessivo che consentirà di migliorare la fruibilità del Borgo dei Borghi per i residenti e gli ospiti.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando come anche questi interventi, nel quadro della complessiva azione di riqualificazione della Città, siano destinati a rafforzare la qualità dei servizi ed in generale la fruibilità a 360 gradi della destinazione turistica.

VILLA GHIRLANDA, RIUSO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO. – Sono stati aggiudicati i lavori per il recupero e l’utilizzo dell’immobile collocato all’interno dell’area attrezzata. L’intervento prevede la realizzazione di bagni pubblici (2 per disabili, 6 per uomini e 5 per donne con un’area fasciatoio), scomparti per il deposito bagagli, stazione di ricarica per dispositivi mobili, oltre alla ripavimentazione dell’area esterna. I lavori partiranno entro il mese di ottobre per essere completati nell’arco di novanta giorni. L’intervento è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Fondo di sostegno ai comuni marginali. Una volta ultimati i lavori, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, l’immobile sarà concesso in comodato d’uso per la gestione commerciale dell’attività. Attraverso questo intervento, che avrà anche ricadute occupazionali, si conta di portare a soluzione, entro la prossima primavera, il problema della mancanza di adeguati servizi igienici pubblici.

AL VIA I LAVORI DELLA CITY LOGISTIC. – Dei 300 mila euro di investimenti per la realizzazione dell’opera, 30 mila e 500 euro sono a carico del bilancio comunale. L’obiettivo è quello di programmare, gestire e coordinare i flussi delle merci nelle città, assicurando il movimento di beni, attrezzature verso, da, per o attraverso un’area urbana, il rifornimento di esercizi e punti vendita, la riparazione delle attrezzature, la consegna a domicilio delle merci, la fornitura di servizi di manutenzione agli edifici, etc. Sarà realizzata nel piazzale sovrastante l’Hotel Rocca Nettuno. La piattaforma autoalimentata da impianto fotovoltaico di ultima generazione ospiterà una serie di veicoli elettrici differenti per caratteristiche e dimensioni, a disposizione delle aziende di trasporto merci. Attraverso questi veicoli green, di piccole dimensioni, saranno effettuate le consegne nel centro storico cittadino. Le aziende potranno prenotare il veicolo attraverso una semplice applicazione e utilizzarlo attraverso il versamento di una simbolica quota. L’intervento ha lo scopo di continuare a decongestionare il traffico urbano migliorando al contempo l’accessibilità, vivibilità e fruibilità del centro storico. Attraverso questo intervento la Tropea vuole consolidare la propria vocazione green e rafforzare ed accelerare il proprio piano strategico per diventare una eco-city candidandosi a divenire uno dei primi borghi turistici ecosostenibili a livello internazionale.

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CON PROVENTI ZTL, ASSOCIAZIONE BORGHI D’ITALIA PROMUOVE TROPEA. – Saranno realizzati i lavori di pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi di Via Dardano, Via Manco, Vico delle Pentite, vie adiacenti a largo Sannio. Gli interventi avranno inizio nel mese di novembre prossimo per concludersi in circa 2 mesi. Sono finanziati con risorse comunali, attraverso i proventi della tariffa per l’accesso all’area di Zona a Traffico Limitato (ZTL), metodo lodato come best practice dall’Associazione Borghi più belli d’Italia. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

