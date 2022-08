MG auto ufficiale di FIBA Eurobasket 2022 a Milano con l’arrivo di HS a benzina

MG rinnova la sua passione per la pallacanestro e sigla la partnership anche con FIBA EuroBasket 2022 a Milano di cui diventa auto ufficiale.

MG sceglie la 41° edizione del Campionato Europeo Maschile di Pallacanestro (FIBA EuroBasket 2022) per rafforzare il legame con il basket e annunciare l’arrivo in Italia, in autunno, di MG HS: la versione a benzina del più noto C-SUV EHS Plug-in hybrid.

MG amplia la presenza nel segmento C raggiungendo una copertura quasi completa sia per carrozzerie che per alimentazioni. Spiccano in questo segmento MG EHS e MG Marvel R Electric presenti nella top ten del primo semestre 2022, ognuna nella categoria* di riferimento.

Milano, 8 agosto 2022 – MG conferma la sua passione per la pallacanestro in occasione di FIBA EuroBasket 2022 e diventa auto ufficiale del torneo nel girone di Milano. La comunione di valori e spirito che ha portato lo scorso anno alla partnership tra MG Motor Italy e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) si rafforza in occasione della 41° edizione del Campionato Europeo Maschile di Pallacanestro, la manifestazione di basket più importante dell’anno che si svolgerà a Milano dal 2 all’8 settembre.

MG Motor Italy ha colto questa splendida opportunità per sottolineare e ribadire il suo amore per questo sport e annunciare l’arrivo sul mercato italiano di una novità di prodotto, la MG HS, cioè la versione a benzina del C-SUV EHS lanciato lo scorso anno con alimentazione Plug-in hybrid e che nel primo semestre dell’anno 2022 si è attestato nella top ten con 591 unità e una share di oltre il 3% nella sua categoria* di riferimento del segmento C, affiancato dall’ammiraglia 100% elettrica MG Marvel R Electric che con 122 unità ha raggiunto una share di quasi il 5%.

MG Motor Italy partner della FIP dallo scorso 2021, riconferma il suo amore per questo sport diventando auto ufficiale di FIBA EuroBasket 2022 nel girone di Milano. MG Motor Italy ha scelto questo importante appuntamento sportivo che si terrà a Milano dal 2 all’8 settembre,

per annunciare l’introduzione in Italia della MG HS, la versione a benzina del C-SUV Plug-in hybrid EHS lanciato dal brand lo scorso anno.

Per l’occasione verrà esposta a Milano una show car del nuovo modello che esibirà una livrea vivace e colorata, realizzata ad hoc con gli stilemi del logo di FIBA EuroBasket 2022, presentata oggi al ritiro degli Azzurri sulle Dolomiti.

Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di MG Motor Italy ha espresso il suo entusiasmo:” Abbiamo voluto rafforzare la nostra vicinanza al mondo del basket cogliendo l’opportunità offerta da questo torneo, la più importante manifestazione dell’anno di questo sport a cui ci sentiamo molto legati. Il 2022 è un anno molto importante anche per MG in Italia che si appresta a introdurre altri due nuovi modelli sul mercato. Vorrei esprimere la nostra soddisfazione e l’orgoglio che ci trasmette poter annunciare in questa occasione speciale l’arrivo di MG HS, un’altra vettura che arricchisce la nostra gamma e sfida il segmento C su cui stiamo raggiungendo risultati particolarmente significativi, con la stessa grinta con cui i ragazzi della nazionale italiana affrontano questo importante campionato. Abbiamo voluto esprimere questo legame forte col basket anche sulla showcar, su cui potete leggere We love basket oltre alla bellissima livrea che abbiamo ideato utilizzando gli stilemi grafici di FIBA EuroBasket 2022.”

“Confermo – ha detto il Presidente FIP Giovanni Petrucci – quanto detto al momento della firma dell’accordo con MG nell’ottobre dello scorso anno: lavorare in sintonia per raggiungere traguardi sempre più alti condividendo valori comuni era ed è lo scopo della nostra partnership. Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, l’EuroBasket 2022 è una ulteriore occasione di crescita per una Nazionale che ha ampi margini di miglioramento. Per la FIP, il girone organizzato in casa a Milano rappresenta la volontà di riportare in Italia il grande basket fornendo a tutto il movimento cestistico del nostro Paese una vetrina internazionale di alto livello. Siamo lieti di poter percorrere anche questo cammino insieme a MG, un’azienda che ha dimostrato grande passione per la pallacanestro”.

Il lancio di HS a benzina si inserisce nella strategia MG di presidiare in maniera ancora più completa un’area di mercato strategica in Italia come il segmento C. HS propone la medesima carrozzeria C-SUV da 4.574 mm di lunghezza e 1.876 mm di larghezza della già

nota Plug-in hybrid MG EHS, e affianca ad essa una soluzione performante grazie al motore a benzina turbo 1.5T GDI da 119 kW di potenza e una coppia massima di 250 Nm. Su HS saranno disponibili un cambio manuale a 6 rapporti e un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Con questa nuova proposta MG potrà rivolgersi anche a coloro che apprezzano l’abbinamento di comfort e grinta grazie al motore brioso e al value for money offerto dalla ricchezza delle dotazioni MG.

L’introduzione di HS a benzina rafforza ulteriormente la presenza MG nello strategico segmento C, una categoria che pesa per circa un terzo sul totale del mercato italiano e in cui MG sarà presto presente con ben 4 modelli. La nuova MG HS a benzina infatti, affiancherà la già nota MG EHS Plug-in hybrid che nel primo semestre 2022, con le sue 591 unità ha conquistato una quota di mercato superiore al 3% per la categoria* di appartenenza all’interno del segmento. Il secondo modello è l’ammiraglia 100% elettrica MG Marvel R Electric che nella sua categoria* ha raggiunto una quota di quasi il 5% nel segmento con122 unità. Abbiamo poi la MG5, una vera e propria unicità, la prima station wagon 100% elettrica al mondo e sta per fare il suo ingresso sul mercato europeo in autunno anche la nuovissima compatta full electric MG4 che arricchirà la gamma anche della carrozzeria hatchback, totalmente inedita per MG. Tre diverse tipologie di carrozzeria (SUV, SW e Hatchback) e 3 le alimentazioni (EV, Plug-in hybrid, benzina) che caratterizzano MG nel segmento C.

Gli MG Store sono presenti in tutta Italia e sono a disposizione degli interessati per offrire la propria consulenza.

Per maggiori informazioni su MG l’invito a visitare il sito MG MOTOR ITALY.

*Categoria di riferimento di MG EHS e MG Marvel R Electric: i risultati sul mercato italiano raggiunti dai due modelli MG all’interno del segmento C, si riferiscono alla specifica categoria di riferimento identificata dalla combinazione dei dati riferiti alla tipologia di carrozzeria (Crossover/Fuoristrada) e alimentazione (Hybrid/Plug-in hybrid – EV) di ognuno dei due modelli.

