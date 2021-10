MG diventa partner degli Azzurri della pallacanestro per festeggiare i 100 anni della federazione.

Lo storico brand MG al fianco delle Nazionali Senior, Giovanili e 3×3 maschili e femminili per il quadriennio 2021 – 2024.

Due eccellenze riconosciute nel proprio settore e accomunate dai valori di qualità, passione, energia e gioco di squadra.

Una flotta di vetture completerà l’accordo.

Roma – MG MOTOR ITALY affiancherà gli Azzurri della pallacanestro nel quadriennio 2021 – 2024 e metterà a disposizione della Federazione una flotta di auto della gamma.

In occasione del centenario della FIP Federazione Italiana Pallacanestro, MG MOTOR ITALY è lieta di diventare partner delle Nazionali Senior, Giovanili e 3×3 maschili e femminili di questo importante sport la cui popolarità è in crescita continua nel nostro paese.

Andrea Bartolomeo – Country Manager MG MOTOR ITALY ha commentato con entusiasmo: “Siamo molto orgogliosi di poter affiancare i ragazzi e le ragazze del basket italiano proprio in questo anno così importante dopo la qualificazione alle recenti Olimpiadi di Tokyo e in occasione di un traguardo importante per la Federazione, 100 anni di storia e sport, come MG che si appresta anch’essa al centenario nel 2024. Ma quello che ci accomuna sono certamente i valori di passione, entusiasmo e determinazione che rappresentano lo spirito con cui affrontiamo le sfide quotidiane esattamente come questi atleti, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e migliorarci continuamente. Anche in MG promuoviamo il gioco di squadra e lo stesso fair play che distingue questi ragazzi in ogni gara. Sono contento che MG abbia fatto il suo ingresso nel mondo dello sport anche in Italia”.

Le parole del presidente FIP Giovanni Petrucci: “Siamo lieti di accogliere nella nostra famiglia, nell’anno che segna il Centenario della Federazione, un’eccellenza come MG Motor. Le nostre squadre Nazionali sono in grande crescita e il ritorno ai Giochi Olimpici dopo 17 anni di assenza ne è la testimonianza lampante. Sono certo che per i prossimi quattro anni riusciremo a lavorare in sintonia per raggiungere nuovi traguardi e condividere quei valori che ci hanno fatto incontrare. La passione per lo sport, l’impegno per l’ambiente e l’attenzione rivolta all’innovazione tecnologica sono tra i principali tratti distintivi comuni sui quali costruire una partnership che spero ci porti a crescere insieme”.

L’accordo consentirà a MG Motor di essere al fianco degli atleti per quattro anni, sia in occasione degli Europei del 2022 che si svolgeranno a Milano, che dei Mondiali del 2023. Puntando alla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La FIP Federazione Italiana Pallacanestro, molto sensibile e attenta al tema del rispetto ambientale avrà a disposizione una flotta di vetture elettrificate della gamma MG.

L’iconico brand MG recentemente tornato sul mercato europeo con una forte vocazione green, e da marzo anche in Italia, ha già disponibili nella rete delle concessionarie due modelli, MG ZS EV, un B-SUV 100% elettrico, comodo e spazioso è l’auto ideale per la famiglia e MG EHS, un C-SUV ibrido Plug-in. Nelle prossime settimane la gamma crescerà con l’arrivo dei nuovi prodotti appena annunciati tra cui Marvel R Electric, il Suv di segmento C 100% elettrico che rappresenterà l’alto di gamma del brand. La continua crescita MG porterà ancora nuovi modelli nel corso del 2022 che si aprirà con l’arrivo in concessionaria della nuova MG5 Electric, la prima station wagon elettrica al mondo. Tecnologia, innovazione, qualità, comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità sono i valori che caratterizzano MG e che permetteranno al brand di dare un contributo importante a rendere la mobilità a basso impatto ambientale per tutti.

MG – Abbiamo una lunga storia da raccontare

MG è sempre stata avanti rispetto ai tempi, fin dalla sua nascita come Morris Garage nel 1924, quasi 100 anni fa. Ora anche le nuove generazioni possono scegliere un’auto di questo marchio iconico. Riprogettato, elettrificato e pronto per il futuro. MG rende la mobilità elettrica accessibile a tutti con una gamma di modelli evoluti, sicuri, accessibili, tecnologicamente avanzati nei diversi segmenti e per tutte le esigenze. Le auto MG sono progettate e sviluppate negli studi di design della compagnia a Shangai in stretta collaborazione con il centro di design avanzato di Londra. Le MG sono prodotte in Cina e sono distribuite in molti paesi europei. Dal 2007 MG è uno dei marchi di SAIC Motor, il settimo costruttore al mondo.

FIP – Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La Fip organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La Fip organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La Fip ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.

