Disponibile in rotazione radiofonica “Mi fai stare bene”, il nuovo singolo di Sara Provitali.Mi fai stare bene è un brano che racconta un’intensa storia d’amore e di passione.

Una coppia che è talmente innamorata che vuole condividere tutto, anche le cose più banali. Si ritrovano in questa camera d’Hotel come fosse la prima volta. Si perdono tra le sensazioni provocate dal loro forte legame.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Mi fai stare bene è un brano che racconta un’intensa storia d’amore e di passione. Una coppia che è talmente innamorata che vuole condividere tutto, anche le cose più banali».





Biografia



Sara Provitali è una cantautrice ed interprete Romana. Il suo percorso musicale inizia a sette anni con lo studio del pianoforte. Durante gli anni di conservatorio, scopre la sua più grande passione: il canto.

A sedici anni, inizia la sua formazione e da subito intraprende la carriera di cantante/interprete, esibendosi in numerosi locali, palchi, teatri in Italia e a l’estero, per spettacoli e eventi privati.

Si laurea in Canto Jazz indirizzo Popular Music, presso il Saint Louis College of Music. Impegnata in diversi progetti musicali, fonda nel 2019 un particolare tributo a Ivano Fossati proponendo brani meno noti e particolari del cantautore.

Insegna canto e pianoforte in diverse scuole della capitale ed è la cantante ufficiale dell’Harry’s Bar di Roma, leggendario e storico locale di Via Veneto.

Il 2020 è l’anno del suo debutto con materiale inedito, il 4 Ottobre esce il suo primo album, scritto da Luciano Patitucci, per etichetta SOUND ON – ADB MEDIAZIONI. Anticipato dai singoli “Mi fai stare bene” e “Ci sei”.

Com. Stam.