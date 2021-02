Avventura, seduzione, divertimento: i consigli di MICAM per regalare a lui e lei un accessorio sicuramente apprezzato anche nella giornata degli innamorati

Milano – Romantico o dinamico, naturale o tecnologico, per MICAM, il Salone Internazionale della calzatura, l’amore è tutto questo e molto di più. Così, per celebrare al meglio la festa degli innamorati, scende in campo con i consigli per regalare una calzatura che si sposi con il carattere di lui e di lei e si coniughi al meglio con il sentimento che stanno vivendo insieme.

Così, prendendo spunto dalle tendenze per la prossima stagione, si possono anticipare i tempi e scoprire già oggi alcune idee di successo, utili idee per un regalo che sarà certamente apprezzato.

PER LEI

Spazio a calzature minimali ed eleganti per celebrare una relazione sincera ma senza fronzoli. Tacco basso, texture leggera di motivi pastello, materiali riciclati o riciclabili costituiscono l’ideale concretizzazione di un sentimento leggero e sostenibile come un amore che trasforma ogni momento in un istante da ricordare. Il tacco si alza e la calzatura si fa più importante se dentro l’amore c’è passione e un pizzico di follia. I colori diventano più decisi, così come i materiali, solidi e indistruttibili. Se “Lei” si sa sempre affermare con estro e divertimento, queste indicazioni fanno al caso di chi la vuole al suo fianco. Attenzione al materiale e allo storytelling del prodotto possono diventare premessa per un regalo indimenticabile. Molte calzature sono, in fondo, ritratti di famiglia che si trasformano in accessori ricchi di storia. Se l’amore che si sta costruendo insieme punta ai valori della grande tradizione, calzature scolpite di grandi brand Made in Italy possono fare la differenza. Inevitabile la presenza del rosso, il colore simbolo della festa di San Valentino: nella moda è da sempre presente perché sinonimo di seduzione. Come rinunciare quindi a un paio di scarpe rosse, femminili e provocanti, per illuminare un outfit semplice o solo per dare un tocco di luce all’abbigliamento? San Valentino è l’occasione giusta! Infine, non poteva mancare la scarpa in pendant con la mascherina per un S. Valentino vissuto seguendo le regole!

PER LUI

Quando la tecnologia colora le nostre vite di App e icone, anche i gusti estetici cambiano. Per un lui sempre alle prese con il suo smartphone si consigliano calzature eclettiche, dai colori insoliti e dai materiali ipermoderni. Le sneakers diventano la risposta più appropriata anche se modelli classici con piccoli tocchi di estro possono far esclamare “MI Piace!” anche al più critico degli haters. A chi vive in città, ma si sogna esploratore di terre ignote, calzature ispirate al mondo della natura, ai suoi colori e ai suoi materiali, possono rappresentare la premessa di una svolta nella sua esistenza. Oppure soltanto l’opportunità di una gita off-road con gli accessori giusti. Un’ampia gamma di scelte – con linee sportive più o meno marcate – offre ai sognatori approdi sicuri per il loro cammino tra sentieri e radure, anche in ambiente urbano. Se anche in lui c’è voglia di osare, perché non pensare a calzature dai rimandi di vernice o a modelli che, solo apparentemente, sono lontani dalla logica dell’eleganza maschile. Babbucce o ciabatte morbide e ricche di colore possono diventare il lasciapassare per momenti di tenerezza vissuti senza imbarazzo. Questi sono solo alcuni consigli. Per saperne di più, MICAM invita tutti gli innamorati a visitare il sito italianshoes.com e a scegliere sempre la qualità originale!

