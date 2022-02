Al via il secondo capitolo della campagna di comunicazione della più importante mostra internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022

MICAM Milano 93: ARRIVA “GLAMOROUS MAGIC” Successo per Micam Milano Digital Show con la presenza di 100 marchi da tutto il mondo per un totale di più di 250 collezioni e 15.000 prodotti

Milano, – L’universo fiabesco di MICAM svela un nuovo capitolo, arriva “Glamorous Magic”, il secondo episodio del progetto di comunicazione #micamtales, che accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022.

Gli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film con la regia di Daniele Scarpa portano lo spettatore all’interno della dimora della protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, viene ora coinvolta in un incantesimo dal sapore glamour. Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel giardino, dove la aspetta una magia che le regala un nuovo look da festa e, soprattutto, un paio di meravigliose scarpette di cristallo impreziosite da diamanti abbaglianti che le permetteranno di coronare il suo sogno di principessa. Le calzature, da sempre l’oggetto più ambito dalle donne in ogni epoca, sono state realizzate in esclusiva per MICAM che ha voluto rendere omaggio al mondo della creatività senza confini che ha il potere di far sognare e promuovere il “bello e ben fatto”.

Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, una campagna di comunicazione sviluppata sotto la direzione creativa di MM Company con l’accounting di Laureri Associates. Non è soltanto un’immagine ma un vero e proprio happening per i visitatori di MICAM Milano che già da un paio di edizioni possono interagire con l’area dedicata alla campagna presso la MICAM Tales Square che è stata seguita su Facebook da 40.000 follower con 54.000 interazioni e su Instagram e Linkedin rispettivamente da 30.000 e 2.000 follower.

“I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per MICAM – afferma Siro Badon Presidente di MICAM Milano e Assocalzaturifici. Il successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione, ma anche di un innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di MICAM Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il mondo si sono incontrati e confrontati dando vita ad un business senza frontiere fisiche. Un evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la transizione digitale e che ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di emergenza pandemica, e conseguente impossibilità di viaggiare, affiancando la manifestazione in presenza che resta insostituibile per il nostro settore”.

L’ultima edizione di MICAM Milano Digital Show appena conclusa ha registrato la partecipazione di più di 100 marchi da tutto il mondo tra cui, per la prima volta, anche la presenza di una delegazione di aziende giapponesi, oltre a quella da Italia, Spagna e Brasile. Sono state caricate più di 250 collezioni, per un totale di 15.000 prodotti. I visitatori sono stati 4.000 in tenuta rispetto alla scorsa edizione, ad indicazione che l’accesso alle proposte MICAM nella fase di scouting e follow up a chiusura della stagione risulta sempre rilevante.

Infine, dopo il successo di #strongertogether creato da MICAM nel 2020 e a cui è seguito #restarttogether a settembre 2021, a febbraio 2022 sarà la volta di #bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla manifestazione e soprattutto all’importanza dello stare insieme in presenza per il successo del proprio business.

MICAM GLASS SLIPPER – FW 2022-2023 ADV CAMPAIGN

Credits

Creative direction & production: MM Company

Art direction: Marco Magalini

Accounting: Laureri Associates

Starring: Angelika Cierpucha @ WAVE Management

Photographer: Fabrizio Scarpa

Director: Daniele Scarpa

Camera operator: Alessio Cusano

Camera assistant: Diego Orel

Stylist: LCstyling di Lucio Colapietro

Hair / Make-up: Giulia Marzo

Music: Arn Andersson

Location: Francesca Semprini Locations

Clothes, shoes: Sara Wong & MonRoi Roma (look 1), House of Mua Mua & MICAM custom made shoes (look 2)

Accessories & jewels: Benedetta Bruzziches, Sharra PaganoMICAM Glass Slipper: calzaturificio Cesare Martinoli-Caimar

Info

Telefono +39 02 43829.1

press@themicam.com

www.themicam.com

